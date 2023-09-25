Моравецкий потребовал, чтобы Шольц не вмешивался в дела Польши

Фото: istock / andriano_cz
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал комментарий на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца об усилении контроля на границах в Шенгенской зоне.
«Я хочу сказать ему ( Олафу Шольцу. — прим.ред.), чтобы он не вмешивался в польские дела», — передает ТАСС слова Моравецкого.По словам премьер-министра Польши Олаф Шольц плохо понимает ситуацию с мигрантами или поддерживает оппозицию Польши, которая искусственно раздувает скандал вокруг нелегалов и коррупционного скандала при выдаче виз.
Также, на фоне скандала премьер республики Матеуш Моравецкий 31 августа уволил заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика.
Читайте также:
Политолог Макаркин усомнился в росте влияния Польши на мировой арене
Визит Зеленского в Канаду закончился нацистским скандалом
«Обойдемся без дружбы»: Польша сделала шокирующее заявление об Украине
Алина Юрчак