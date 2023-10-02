Моравецкий призвал Зеленского не доверять Германии

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не доверять Германии по причине её связей с Россией.
«Я понимаю, что он теперь думает, что у него будет тесный союз с Германией. Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», — заявил польский премьер.Помимо этого, Моравецкий напомнил украинскому лидеру не забывать то, что Польша приняла миллионы украинских беженцев на своей территории. В то же время, Германия хотела отправить 5 тысяч человек в тогда еще осажденный Киев.
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