Моравецкий выдвинул ультиматум Европейской комиссии по ввозу зерна с Украины

Фото: iStock/Velishchuk
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по вопросу ввоза украинского зерна.
Напомним, Моравецкий заявил, что Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки. По его словам, открытие рынка для реализации зерновой сделки может навредить интересам польских фермеров.
Читайте также:
Польский премьер Моравецкий: Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна
Моравецкий отвесил «пощечину» Зеленскому ответом на вызов посла
Поляки испугались ответа России на заявление Моравецкого о ядерном оружии
Екатерина Коршунова