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«Мошенник из спам-рекламы»: Американский журналист точно описал Зеленского

Журналист Янг сравнил Зеленского с мошенником из спам-рекламы
17 ноября 2023, 15:14
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Украина Владимир Зеленский ведёт себя подобно мошеннику из спам-рассылки, об этом пишет American Greatness со ссылкой на слова журналиста Тима Янга.
«Этот парень смахивает на «нигерийского принца» из спам-рассылки. Сколько мы им уже отвалили военной техники и денег? Миллиардов на 200 потянет? А ему еще подавай?», - прокомментировал ситуацию Янг.

По мнению журналиста, конфликт на Украине уже давно проигран со стороны ВСУ, а Зеленский всё продолжает требовать на него деньги и оружие. Подобное поведение крайне возмутило политического обозревателя.


При этом, ранее Зеленский заявил, что против него на Украине готовится план «майдан». По его словам, ​план разрабатывают российские спецслужбы, чтобы сместить его с поста президента.

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Финляндия закроет КПП на границе с РФ: как пересечь границу и в чем обвинили Россию
Финляндия с 18 ноября на три месяца закроет четыре КПП на границе с Россией
17 ноября 2023, 16:02

Фото: iStock/Ruma Aktar

Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Редакция «Радио 1» расскажет, почему власти страны ввели такие меры, что об этом сказали в российском МИД, и как россияне смогут пересекать российско-финскую границу.

Какие КПП будут закрыты


О закрытии четырех пропускных пунктов на границе с Россией объявил кабинет министров Финляндии. В сообщении властей говорится, что ограничения будут введены с 18 ноября до 18 февраля. Закрыты будут КПП, расположенные на восточной границе Финляндии. Правительство ограничит пропуск граждан через КПП Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск в Ленинградской области и Ниирала — Вяртсиля в Карелии.

Остальные пункты пропуска продолжат свою работу в прежнем режиме.

В Норвегии допустили закрытие единственного КПП на границе с Россией
В Норвегии допустили закрытие единственного КПП на границе с Россией

Почему Финляндия закрыла КПП с Россией


МИД Финляндии объяснил решение о закрытии КПП с Россией въездом мигрантов, которые пересекают границу незаконно. Глава внешнеполитического ведомства страны Мари Рантанен заявила, что меры были предприняты из-за ухудшения ситуации на восточной границе. Она также добавила, что власти будут готовы перейти к «более решительным мерам» в случае такой необходимости.

Заявление о наплыве мигрантов Финляндия сделала 14 ноября. Власти страны сообщили, что причиной, по которой значительное количество граждан хотят въехать на территорию страны, состоит в «изменившейся политики России». Глава финского МИДа пояснил, что речь идет о пропуске лиц на территорию Финляндии без документов. Министр также подчеркнул, что большинство мигрантов на российско-финской границе из Ирака, Йемена и Сирии.

Пограничная служба Финляндии прежде сообщила, что самое большое количество мигрантов прибыло в страну через Россию. По информации ведомства, количество мигрантов за сутки превысило 50 человек. Иностранцы запросили у финской стороны убежища.

Реакция России на закрытие КПП


Доводы финской стороны о том, что к наплыву мигрантов причастна Россия, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что подобные заявления являются дезинформацией. Захарова подчеркнула, что Финляндия может обратиться к России, если действительно намерена решить проблему незаконной миграции, чтобы действовать совместно.


Финляндия запретила въезд машин с российскими номерами

 

Финны закроют 4 КПП на границе с Россией в ночь с 17 на 18 ноября
Финны закроют 4 КПП на границе с Россией в ночь с 17 на 18 ноября

С 16 сентября текущего года вступил в силу запрет о въезде на территорию страны машин с российскими номерами. Аналогичные запреты прежде ввели в Германии, Литве, Латвии и Эстонии. Ограничения распространяются на автомобили, вместимость которых менее десяти пассажиров.


Как въехать из России в Финляндию


Пересечь российско-финскую границу можно на автобусе, который следует из Петрозаводска в Хельсинки. Первый ближайший рейс запланирован на 19 ноября. Отправиться в Финляндию можно самолетом через третьи страны. Например, через Ереван.

Пересечь границу также возможно через международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) Вартиус — Люття. Однако важно передвигаться на автомобиле с номерами, зарегистрированными не в России. 
 
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Российское посольство предупредило об ответных мерах на закрытие КПП Финляндией
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#финляндия
#посольство
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Россия закрывает свои визовые центры во Франции
17 ноября 2023, 15:59

Фото: istockphoto/SimonLukas

Визовые центры российского посольства в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекратят работу через неделю.
Россия приняла решение закрыть визовые центры посольства в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге, сказано в сообщении посольства, опубликованном в Telegram. Визовые центры перестанут работу с 24 ноября. Заявителям, желающим получить российскую визу, нужно будет обратиться в консульский отдел посольства РФ в Париже либо в консульства в Страсбурге, Марселе или Вильфранш-сюр-Мер. Записаться на прием, чтобы подать заявление на визу в посольство России во Франции, можно будет только онлайн на сайте дипмиссии.

Евросоюз в прошлом сентябре приостановил упрощенный визовый режим с РФ, действующий с 2007 года. Сервисный сбор увеличен с €35 до €80, срок рассмотрения анкет — с 15 до 45 дней. Также Еврокомиссия дала рекомендацию странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия, а визы для туристов брать к рассмотрению в неприоритетном порядке.

Некоторые страны прекратили выдачу шенгенских виз гражданам России. Среди них страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, а также Дания, Бельгия и Нидерланды. При этом получить шенгенскую визу россияне могут и сейчас. Документы на неё в целях турпоездки принимают Австрия, Венгрия, Греция, Италия, Испания, а также Словения, Хорватия, Швейцария и Франция.

Во Франции визовый центр в апреле изменил порядок записи для россиян: там ввели платное бронирование слотов на подачу документов. За сервисный сбор придётся заплатить €35,5 (примерно 3,4 тыс. руб.). Введение данной меры объяснили борьбой с ботами и посредниками: они занимали слоты и перепродавали их.

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#франция
#россия
#визы
#политика
#туризм
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Медведев высмеял заявление Зеленского о подготовке операции «Майдан-3»
17 ноября 2023, 15:42

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял слова украинского президента Владимира Зеленского о подготовке Россией операции «Майдан-3» для его смещения. Соответствующий пост политик опубликовал в соцсети «ВКонтакте».
Он с иронией написал, что Зеленский раскрыл план России, поэтому теперь его придётся пересматривать. И добавил, что у российской стороны уже всё было готово: «и нужные люди, и тонны оружия, и российские пранкеры звонили быстроногой бабке (заместителю государственного секретаря США Виктории) Нуланд, чтобы готовила пирожки для майданщиков». 

При этом Медведев уже серьёзно подметил то, что Украина наконец созналась, что предыдущие два майдана были ни чем иным как государственными переворотами, а все заявления политиков о легитимной власти народа политик назвал «словесной пургой».

Ранее в этот день Зеленский заявил о якобы готовящейся Россией операции «Майдан-3». Такое название она получила в честь центральной площади Киева, на которой в 2004 и 2014 годах происходили массовые протесты.

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#дмитрий медведев
#владимир зеленский
#украина
#операция
#план
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Виктора Петрущенко переизбрали главой городского округа Зарайск
17 ноября 2023, 15:40

Фото: телеграм-канал Виктора Петрущенко

Совет депутатов городского округа Зарайск переизбрал главой муниципалитета Виктора Петрущенко. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Петрущенко назвал возможность продолжить руководство муниципальным образованием огромной ответственностью. 
«За пять лет благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва, регионального правительства, депутатов всех уровней и, конечно, жителей, нам удалось реализовать многие важные государственные программы и значимые проекты. Уверен, что, объединив усилия, мы достигнем цели – сохранить достигнутое и улучшить качество жизни населения», – написал Петрущенко в своём телеграм-канале.
Петрущенко был избран сроком на пять лет 22 ноября 2018 года. До этого руководил сельхозпредприятием на территории муниципалитета.
 
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#зарайск
#депутаты
#совет депутатов
#подмосковье
#московская область
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Стало известно, какие европейские страны не хотят вступления Украины в ЕС
EUobserver: Не все европейские страны хотят вступления Украины в ЕС
17 ноября 2023, 15:25

Фото: iStock/artJazz

Не все страны Европейского союза желают обсуждают вступление Украины в ЕС, об этом сообщает EUobserver со ссылкой на слова европейского дипломата, пожелавшего остаться анонимным.
«Безусловно, Австрия будет препятствовать (приглашению Украины в ЕС), но она будет прятаться за Венгрией. Несмотря на новую риторику, Франция в реальности не хочет (видеть) Украину в ЕС, а Германия ведет циничную игру», - прокомментировал ситуацию европейский дипломат. 

По словам дипломата, Берлин хочет расширения ЕС для возможной перспективы голосования по принципу квалифицированного большинства. Это обстоятельство даст Германии гораздо больше власти, чем она имеет сейчас, однако, немцы на самом деле не верят, что Киев действительно когда-либо вступит в союз.

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#франция
#австрия
#германия
#дипломат
#ес
#киев
#евросоюз
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Политолог Баширов заявил о возможном радикальном сценарии для Зеленского
17 ноября 2023, 15:25

Фото: Сайт Кремля

Политолога Марат Баширов заявил, что Запад может уготовить для президента Украины Владимира Зеленского более радикальный сценарий.
Он заключается он в том, что Зеленского могут отстранить от власти на Украине с условием сохранения за нынешним украинским лидером жизни и капиталов.

«Своеобразный апгрейд, снимающий вопросы о военной стратегии Запада на Украине. Если нет возможности победить Россию, то надо заморозить линию боевого соприкосновения, не дать России получить контроль над еще большими территориями и поменять «лицо Украины», — поделился в беседе с RuNews24.ru Баширов.

Он также высказал мнение о том, что Запад планирует переждать ситуацию на Украине из-за серьёзных выборов внутри своих стран.

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#запад
#украина
#владимир зеленский
#политика
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Команда Байдена может зарегистрироваться в TikTok
Axios: команда Байдена рассматривает TikTok для привлечения молодых избирателей
17 ноября 2023, 15:07

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Команда президента США Джо Байдена может зарегистрироваться в соцсети TikTok для привлечения избирателей на предстоящие выборы. Об этом сообщает портал Axios.
Отмечается, что предвыборный штаб по переизбранию действующего главы США рассматривает возможность привлечения большого количества молодёжи на предстоящие президентские выборы.

При этом, такая мера принимается на фоне сообщений об угрозе безопасности США со стороны соцсети TikTok.

Напомним, что выборы в США назначены на ноябрь следующего года. 

Ранее сообщалось, что экс-главе США Дональду Трампу разрешили участвовать в следующих президентских выборах. Также отмечалось, что популярность бывшего президента США стремительно растёт среди населения. 

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#джозеф байден
#выборы
#президент
#сша
#соцсети
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Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка покинул пост
17 ноября 2023, 14:41

Фото: администрация Волоколамского г. о.

Михаил Сылка завершил работу на посту главы Волоколамского городского округа. Об этом он сам сообщил в своём телеграм-канале.
«Мы с вами вместе, рука об руку, трудились пять лет. За это время с вашей помощью, благодаря поддержке правительства Московской области и нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва удалось сделать многое. Мы построили новые здания школы №3 и гимназии №1, просторное здание школы искусств, современный детсад на 125 мест, отремонтировали много школ и детсадов», – написал Сылка
Он напомнил, что в муниципалитете был дан старт новым проектам: строится ледовый дворец, завершается масштабное обновление стадиона «Текстильщик», ремонтируются другие спортивные объекты, а также учреждения здравоохранения. Он поблагодарил волоколамцев за поддержку, доверие и понимание, за то, что они внимательно следили за реализацией программ и вносили свои предложения. Он пожелал городскому округу процветания, новых побед и успехов. 
 
Сылка возглавил Волоколамский городской округ в 2018 году. 

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#волоколамск
#михаил сылка
#подмосковье
#московская область
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Израиль и ХАМАС могут договориться о перемирии и освобождении заложников
Al Arabiya: Израиль и ХАМАС могут договориться об обмене 50 заложниками
17 ноября 2023, 14:35

Фото: iStock/Racide

Правительство Израиля и представители палестинского движения ХАМАС могут договориться о трёхдневной приостановке боевых действий в секторе Газа для освобождения 50 заложников с обеих сторон. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Отмечается, что речь идёт об освобождении из тюрьм Израиля 50 палестинских заложников, в первую очередь, женщин и детей, и освобождении 50 израильских узников с территории сектора Газа. 

Также, если соглашение будет достигнуто, в сектор Газа разрешат ввести ограниченное количество топлива для электрогенераторов. За поставками будут следить сотрудники ООН. 

Ранее сообщалось, что лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался от переговоров с Израилем из-за действий ЦАХАЛ в больнице «Аш-Шифа» в анклаве.

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#израиль
#хамас
#мир
#заложники
#сектор газа
#конфликт
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