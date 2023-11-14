Московский школьник отравился напитком Lava Lava от Влада А4

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В Москве школьник выпил чайный напиток Lava Lava от блогера от Влада А4 и получил сильное отравление, ему потребовалась помощь врачей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 12-летнему ученику одной из школ Левобережного района столицы стало плохо на перемене. Учителя вызвали ребенку скорую помощь. Прибывшие на место врачи оказали ему первую помощь. После этого он рассказал, что купил в столовой чайный напиток Lava Lava от блогера Влада Бумаги. Он выпил его и его резко начало сильно тошнить.
В итоге за школьником пришла его мама и, отказавшись от госпитализации, забрала его домой.
Тем временем в школе началась служебная проверка в комбинате питания. При этом чайный напиток Lava Lava от Влада А4 направлен на экспертизу.
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В итоге за школьником пришла его мама и, отказавшись от госпитализации, забрала его домой.
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Элина Позднякова