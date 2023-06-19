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Московский суд изъял у экс-следователя СК более тысячи биткоинов

19 июня 2023, 18:34

Фото: iStock/AMilkin

Суд изъял биткоины на 1,6 млрд рублей у экс-следователя, обвиняемого в получении взятки от хакеров
Никулинским судом Москвы было вынесено решение об изъятии у экс-следователя СК РФ биткоинов на сумму 1,6 млрд рублей. Об этом пишет издание РИА Новости.

В пресс-службе суда заявили, что бывший сотрудник силовых структур получил взятку от хакеров, уголовное дело которых, находилось у него в производстве. Суд установил, что следователь вымогал деньги у киберпреступников, о чем они сообщили в ФСБ. Отметается, что уголовное расследование в отношении фигуранта еще не завершено.


Ранее «Радио 1» сообщало, что у следователя СК конфисковали биткоины на миллионы долларов, отложенные на пенсию.


#суд
#СК РФ
#хакеры
#биткоины
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Подольские врачи восстановили функции кисти 55-летней женщине
05 июля 2023, 13:20

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В больницу Подольска обратилась женщина, 55 лет, с жалобами на боли и онемение пальцев на правой руке, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе диагностики врачи выявили у пациентки синдром запястного канала. При этом заболевании происходит защемление и воспаление срединного нерва. Эта патология приводит к онемению конечностей, потере чувствительности и параличу конечности.
«Под местной анестезией эндоскопическим путём мы выполнили операцию по восстановлению функции кисти. Первым этапом в районе запястья произвели разрез, туда ввели эндоскоп, оснащенный камерой. Затем скальпелем рассекли поперечную связку, которая сдавливала срединный нерв. Операция прошла успешно и заняла 10 минут», — рассказал нейрохирург Дмитрий Кудрявцев. 

Этот малоинвазивный метод оперативного вмешательства позволил врачам значительно сократить период восстановления пациентки после операции. 

Врачи передают, что самочувствие пациентки хорошее, она уже выписана из больницы на амбулаторное лечение.

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#Минздрав
#Подольск
#здоровье
#онемение
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Мишустин подписал распоряжение о назначении Кондрашова гендиром ТАСС
05 июля 2023, 13:17

Фото: сайт Кремля

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении генеральным директором ТАСС Андрея Кондрашова.
Сергей Михайлов освобожден от должности генерального директора холдинга по собственному желанию.
 
Ранее Андрей Кондрашов занимал должность пресс-секретаря предвыборного штаба Владимира Путина. В 2018 году был назначен первым заместителем генерального директора холдинга ВГТРК.

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#Мишустин
#Кондрашов
#Михайлов
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Песков переадресовал в правительство вопрос о возможном ограничении экспорта
05 июля 2023, 13:16

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о том, планирует ли РФ ограничивать экспорт. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я не смогу ответить на ваш вопрос, это скорее прерогатива все-таки правительства», — ответил Песков журналистам на вопрос, не планирует ли Россия вводить ограничения на экспорт по примеру Китая.

Напомним, Министерство коммерции Китая заявило, что с 1 августа 2023 года начнут действовать меры контроля экспорта на галлий и германий, которые используются в том числе при производстве чипов. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин отметила, что эти меры не направлены против каких-либо конкретных стран.

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#Песков
#экспорт
#ограничения
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Эксперт по фэншуй Боброва: Уточки-мандаринки могут помочь впустить в жизнь любовь
05 июля 2023, 13:13

Фото: istockphoto.com/Halfpoint

Эксперт по фэншуй Валентина Боброва заявила, что наладить личную жизнь могут помочь парные символы, расставленные в юго-западной части дома, а также сон на двуспальной кровати.
«Это могут быть картины, на которых изображены счастливые влюбленные пары. Либо парные статуэтки. Самые знаменитые – это уточки-мандаринки. При этом важно развернуть их так, чтобы они смотрели друг на друга. Тогда это будет символизировать скорую встречу», — объяснила в беседе с «Москвой 24» Боброва.

Кроме того, для привлечения в жизнь второй половинки эксперт рекомендовала завести в доме предмет для неё: зубную щетку, тапочки и т.д.

А астролог Светлана Драган заявила, что после периода, когда россияне почувствуют облегчения и успокоения наступит переломный момент в жизни страны. Как передаёт utro.ru, тяжёлым месяцем для жизни страны может оказаться август.

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#любовь
#фэншуй
#рекомендации
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Голикова назвала регионы России с самой низкой рождаемостью
05 июля 2023, 13:09

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации сообщила, что крайне низкий уровень рождаемости зафиксирован в 10 регионах России.
По словам Татьяны Голиковой, речь идёт о Ленобласти, Смоленской, Рязанской, Тульской, Пензенской, Орловской, Владимирской, Саратовской, Тамбовской областях и Республики Мордовия.
 
Для оценки потенциала по росту рождений провели исследование, используя  данные Росстата.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти обсуждают дополнительные меры поддержки семей и рождаемости. Владимир Путин подчеркнул, что в настоящее время рождаемость является главной демографической задачей, так как россияне вступили в сложный демографический период. Президент поручил разобраться с низкими показателями.

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#Голикова
#рождаемость
#Россия
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В Нижнем Новгороде мужчина зарезал супругу из-за ревности
05 июля 2023, 13:01

iStock/Michael Nesterov

Управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области сообщает, что днём 2 июля на улице Тропинина во время ссоры с женой местный житель нанёс ей удар ножом в грудь.
6-летняя женщина скончалась на месте. 51-летний подозреваемый заключен под стражу. Он признал вину. На допросе рассказал, что ссора произошла из-за его ревности к жене.
 
Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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#Нижний Новгород
#убийство
#муж
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Песков опроверг утверждения о просьбе Си Цзиньпина к Путину о ядерном оружии
05 июля 2023, 12:59

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вымыслом утверждения о том, что Си Цзиньпин просил Путина не применять ядерное оружие на Украине.
Соответствующее заявление спикер Кремля сделал в ходе беседы с журналистами. 

Он сообщил, что после того, как председатель КНР посетил Москву, было достаточно информации предоставлено прессе. Суть переговоров отражена в документах, составленных по итогам совещания, остальная информация - является вымыслом, заключил Песков. 

Напомним, газета Financial Times ранее сообщала, что в ходе своего визита в Москву, председатель КНР Си Цзиньпин попросил Владимира Путина не применять ядерное оружие на Украине.

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#Песков
#Си Цзиньпин
#ядерное оружие
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Москвичи стали чаще приобретать квартиры в Сочи
05 июля 2023, 12:56

Фото: istockphoto.com/Olga Ostapenko

Жители столицы за последний год стали чаще покупать квартиры в Сочи, каждая пятая квартира в новостройках города приобретена жителями столицы.
Отмечается, что москвичи приобретают недвижимость в Сочи для переезда на постоянное место жительства, сезонного отдыха, инвестиций. Как передают «Дни.ру», многие не просто переезжают в город сами, но и перевозят своих родителей, то есть москвичи переезжают целыми семьями.

А в новостройках Москвы по реновации участники программы приобрели со скидкой более 5 тыс. машиномест.

«Участникам программы реновации предоставляется приоритетное право на покупку машиномест в новостройках реновации со скидкой 40%. С начала программы жильцами приобретено 5 245 машиномест. С момента старта программы приобретено 1 745 квартир», — приводит АГН «Москва» слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

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#Москва
#недвижимость
#Сочи
#реновация
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Воробьев первым зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Московской области
05 июля 2023, 12:54

Фото: Сайт Кремля

Решением ИКМО первым зарегистрирован в качестве кандидата на должность Губернатора Московской области Андрей Воробьев. Отмечается, что он был выдвинут Московским областным региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Он представил в Избирательную комиссию, в общей сложности, 94 листа поддержки от муниципальных депутатов, его выдвижение уже поддержали 55 советов депутатов городских округов Московской области.  

Сейчас на рассмотрении в ИКМО находятся документы Александра Наумова – выдвинут Московским областным отделением партии «КПРФ», Кирилла Жигарева –выдвинут Московским областным отделением партии «ЛДПР», Анатолия Никитина – выдвинут Региональным отделением партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», Бориса Надеждина – выдвинут Региональным отделением партии «Гражданская инициатива». 

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#ИКМО
#Андрей Воробьев
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#Подмосковье
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