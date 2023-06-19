Московский суд изъял у экс-следователя СК более тысячи биткоинов

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Суд изъял биткоины на 1,6 млрд рублей у экс-следователя, обвиняемого в получении взятки от хакеров
Никулинским судом Москвы было вынесено решение об изъятии у экс-следователя СК РФ биткоинов на сумму 1,6 млрд рублей. Об этом пишет издание РИА Новости.
В пресс-службе суда заявили, что бывший сотрудник силовых структур получил взятку от хакеров, уголовное дело которых, находилось у него в производстве. Суд установил, что следователь вымогал деньги у киберпреступников, о чем они сообщили в ФСБ. Отметается, что уголовное расследование в отношении фигуранта еще не завершено.
Ранее «Радио 1» сообщало, что у следователя СК конфисковали биткоины на миллионы долларов, отложенные на пенсию.
В пресс-службе суда заявили, что бывший сотрудник силовых структур получил взятку от хакеров, уголовное дело которых, находилось у него в производстве. Суд установил, что следователь вымогал деньги у киберпреступников, о чем они сообщили в ФСБ. Отметается, что уголовное расследование в отношении фигуранта еще не завершено.
Анастасия Крестьянова