«Москва 24»: Москвичка рассказала о прилёте БПЛА по Экспоцентру

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Жительница башни «Город столиц» рассказала о прилёте беспилотника в районе Краснопресненской набережной. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».
«Звук был очень громкий. Просто вспышка, взрыв — бух! Я сначала не поняла, что происходит, подумала, что взорвали нашу башню. Выбежала в окно смотреть, оказалось, что взорвали Экспоцентр, потому что там шёл дым. <...> Мы побежали смотреть место происшествия, мы были там первые <...> Охранник сказал, что туда пройти нельзя, я очень сильно хотела», — рассказала она в эфире телеканала.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил о том, что ночью 18 августа при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник, обломки которого упали в районе Экспоцентра, не нанеся зданию значимых разрушений.
Экстренные службы столицы рассказали, что после падения дрона повреждены 20 квадратных метров на фасаде одноэтажного павильона в районе Краснопресненской набережной.
По информации тг-канала Mash, упавший в районе Экспоцентра беспилотник — это украинский дрон-камикадзе «Бобер». Аналогичный упал 11 августа упал в районе Живописного моста на северо-западе Москвы. Дальность полёта у него составляет 600–1000 км, в качестве боеголовки — кумулятивный заряд KZ-6.
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