Москва недовольна заявлениями Пашиняна о России

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В Москве осудили последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые он сделал в интервью итальянским СМИ, назвав их неприемлемыми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный дипломатический источник.
Напомним, 3 сентября Пашинян заявил, что Российская Федерация, предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, тем самым отдаляется от региона. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica. Он также заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой. Пашинян считает, что на данный момент Россия не смогла бы обеспечить потребности Армении в безопасности, по причине того, что сама нуждается в боеприпасах.
Источник подчеркнул, что Россия не собирается оставлять регион Южного Кавказа, так как является другом и соседом Армении, однако, он посоветовал Еревану не становиться орудием стран Запада по вытеснению РФ. В сообщении подчеркивается, что Россия рассматривает Армению как полноправного партнера во всех сферах.
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«В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарий МИД Армении от 31 августа, расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки», - говорится в сообщении.
Источник подчеркнул, что Россия не собирается оставлять регион Южного Кавказа, так как является другом и соседом Армении, однако, он посоветовал Еревану не становиться орудием стран Запада по вытеснению РФ. В сообщении подчеркивается, что Россия рассматривает Армению как полноправного партнера во всех сферах.
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Элина Позднякова