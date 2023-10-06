Москва не обсуждает с Баку и Ереваном вывод миротворцев из Карабаха

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Российская сторона не обсуждает с Азербайджаном и Армений вывод российский миротворцев из Нагорного Карабаха, сообщил источник «РИА Новости», знакомый с ситуацией.
«Информация в ряде СМИ о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
Он также отметил, все обсуждаемые сейчас вопросы касаются дальнейший деятельности миротворческого контингента России на территории НКР.
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