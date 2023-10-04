Москва потребовала арбитража против США из-за задержки с визами

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Россия требует немедленного запуска процедуры арбитража против США из-за несвоевременной выдачи виз членам российской делегации для участия во встрече «ядерной пятерки». Об этом на заседании первого комитета Генеральной ассамблеи ООН заявил заместитель главы делегации РФ Константин Воронцов.
Он отметил, что Москва рассматривает подобные действия США как попытку сорвать встречу «ядерной пятерки», а также подорвать председательство России в данном формате.
Ранее американские власти практически не пустили в страну российскую делегацию, прибывшую на указанную встречу, не выдав визы российским дипломатам, напоминает ИА «Регнум». Позже заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что визы все-таки получены. Однако из-за проволочек, созданных американской стороной, теперь непонятно, когда именно состоится встреча.
Политолог Евгения Войко в беседе с агентством указала, что США далеко не в первый раз злоупотребляют своим положением принимающей стороны и страны пребывания штаб-квартиры ООН. Скорее всего, американская сторона сделает все возможное, чтобы не дать ход делу с арбитражем. По мнению политолога, шансов на запуск процедуры с положительным для России исходом крайне мало.
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Ранее американские власти практически не пустили в страну российскую делегацию, прибывшую на указанную встречу, не выдав визы российским дипломатам, напоминает ИА «Регнум». Позже заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что визы все-таки получены. Однако из-за проволочек, созданных американской стороной, теперь непонятно, когда именно состоится встреча.
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Александр Бойцов