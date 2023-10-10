Москва прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа

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Посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов объявил о предварительной работе над вопросом эвакуации российских граждан из сектора Газа. Он подчеркнул, что эта работа ведется с учетом всех обстоятельств и находится на стадии предварительного обсуждения.
«Мы проводим предварительную работу по возможной эвакуации российских граждан из сектора Газа. Однако следует подчеркнуть, что это находится на этапе предварительного обсуждения», — заявил посол в интервью Первому каналу.Анатолий Викторов уточнил, что данная инициатива касается граждан России, находящихся в секторе Газа. Он также пояснил, что в случае реальной необходимости проведения эвакуации, речь пойдет о вывозе этих граждан с территории Газы и их переброске в третью страну с использованием российских авиалайнеров.
Посланник России заверил, что решения и действия будут приниматься в зависимости от развития ситуации, и не исключил возможности организации специальных вывозных рейсов из Израиля.
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