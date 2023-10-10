Москва прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа

Посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов объявил о предварительной работе над вопросом эвакуации российских граждан из сектора Газа. Он подчеркнул, что эта работа ведется с учетом всех обстоятельств и находится на стадии предварительного обсуждения.