Москвичка поехала в отпуск и оказалась под обстрелами в израильском Ашкелоне

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Москвичка Александра приехала в отпуск к родственникам в израильский город Ашкелон, который находится на границе с сектором Газа.
«Известия» пишут, что, по словам москвички, она не первый раз во время пребывания в городе становится свидетельницей обстрела. Когда в 6:30 7 октября женщина услышала взрывы, она схватила ребенка и укрылась в специальной комнате-бомбоубежище мамаде.
Александра рассказывает, что сирены, обычно звучащие перед ракетной атакой, начали работать только спустя несколько минут после начала обстрела.
В первую ночь дом оказался обесточен из-за того, что ракета уничтожила городскую электростанцию. Потом начались и перебои с интернетом. Но мобильная связь продолжала работала. Женщина смогла позвонить близким в других городах и узнать, что они тоже под обстрелом.
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Александра рассказывает, что сирены, обычно звучащие перед ракетной атакой, начали работать только спустя несколько минут после начала обстрела.
«Позвонила лучшая подруга, в прошлом москвичка. К ней на кухню прилетел обломок ракеты, окна и двери вынесло, а все машины на парковке горят. Она совсем недавно в стране, у неё двое маленьких детей и 89-летняя мама. Разговаривая с ней по телефону, я впервые заплакала. Мне стало страшно», - рассказывает Александра.По словам её друга-израильтянина, эти обстрелы - самые сильные, что довелось видеть за 5 лет. 9 октября жизнь в городе постепенно стала восстанавливаться. Начал работать общественный транспорт и магазины. Пока Александра ездила к подруге, ей позвонил сын и попросил купить сладкое. Женщина поехала через разбомбленный город в магазин, чтобы хоть чем-то порадовать ребёнка.
«Я стою на кассе с банкой «Нутеллы» и начинаю плакать. Русскоязычная продавщица не берет с меня денег и просит скорее уйти, добраться до безопасного места и не выходить. Обнимаю её. Мы обе плачем».Ночь с 9 на 10 октября была тихой. Семья впервые за 3 дня смогла поспать. По словам Александры, 10 октября она хотела покинуть город и переехать в более спокойные регионы Израиля, но во время сборов опять начались обстрелы. Женщине с сыном пришлось вернуться в мамад.
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Мария Фирсова