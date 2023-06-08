Мособлдума назначила выборы губернатора на 10 сентября

Фото: Мособлдума
Срок полномочий действующего губернатора истекает в этом году
Мособлдума на своём заседании назначила проведение губернаторских выборов на 10 сентября. Согласно нормам федерального законодательства, региональный парламент может принять решение о проведении голосования только в один день. При этом Мособлизбирком может принять решение о корректировке даты выборов и увеличения количества дней для голосования.
Таким образом, 10 сентября пройдут выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17, а также более 200 депутатов в органы местного самоуправления.
Срок полномочий действующего губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва истекает в этом году. Впервые он был избран на этот пост в 2013-м, а в сентябре 2018 года его переизбрали на второй срок.
Ранее Воробьёв объявил, что в Подмосковье на ближайших выборах будет впервые применена система дистанционного электронного голосования.
«Подмосковье входит в активную фазу избирательной кампании. Выдвижение кандидатов на пост губернатора начнётся после официального опубликования решения о назначении выборов», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Срок полномочий действующего губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва истекает в этом году. Впервые он был избран на этот пост в 2013-м, а в сентябре 2018 года его переизбрали на второй срок.
Ранее Воробьёв объявил, что в Подмосковье на ближайших выборах будет впервые применена система дистанционного электронного голосования.
Лора Луганская