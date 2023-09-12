Мособлдума проголосует за новый состав правительства региона 15 сентября

Фото: Мособлдума
Мособлдума рассмотрит кандидатуры руководящего состава правительства Московской области на внеочередном заседании в пятницу. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Кандидатуры представит губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Ранее на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов Воробьёв объявил, что структура правительства будет обновлена. Он лично представит новую структуру в Мособлдуме.
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«Для согласования кандидатур в ходе заседания пройдёт голосование. Согласованной для назначения на должность считается кандидатура, набравшая большинство голосов от установленного числа депутатов», – пояснил Воробьёв.
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Лора Луганская