Мособлизбирком обучает членов УИК в новом формате

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома
Избирком Московской области в этом году использует новый формат обучения членов участковых избирательных комиссий. Семинар проходил очно, однако одновременно его трансляция доступна онлайн. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«Обучение было очень познавательным. Полученные навыки помогут не только в работе, но и в жизни. Мне очень понравился подобный формат. Сегодня была не только теория, но и практика. Спикеры задействовали нас всех, предлагая поучаствовать в дискуссии», – поделилась председатель УИК № 3246 города Чехов Ирина Глинянова.На этот раз участие в семинаре приняли представители городских округов Серпухов, Кашира, Ступино и Чехов. Около 100 человек приехали на очное обучение, наряду с ними из зданий администраций коллективно подключались онлайн их коллеги.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Лора Луганская