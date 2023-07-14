Мособлизбирком представил список зарегистрированных кандидатов в губернаторы Подмосковья

Фото: Фотобанк МО
В Московской области завершён период выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернатора. Мособлизбирком зарегистрировал четырёх кандидатов. Они собрали необходимое количество подписей муниципальных депутатов и подали все документы.
В список вошли Андрей Воробьёв («Единая Россия»), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ).
С подробной информацией можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
Проголосовать можно двумя способами – традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование. Жители, которые будут принимать участие в голосовании традиционным способом на избирательном участке, могут найти ближайший ТИК и УИК на сайте Избирательной комиссии Московской области.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – это новый, современный, удобный способ голосования. Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить пароль от неё. Далее в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. Важно: после регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.
В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы. Так, можно узнать варианты голосования по месту нахождения, дату начала аккредитации представителей СМИ, как проголосовать дистанционно и многое другое.
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С подробной информацией можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
Проголосовать можно двумя способами – традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование. Жители, которые будут принимать участие в голосовании традиционным способом на избирательном участке, могут найти ближайший ТИК и УИК на сайте Избирательной комиссии Московской области.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – это новый, современный, удобный способ голосования. Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить пароль от неё. Далее в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. Важно: после регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.
В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы. Так, можно узнать варианты голосования по месту нахождения, дату начала аккредитации представителей СМИ, как проголосовать дистанционно и многое другое.
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Лора Луганская