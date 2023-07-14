Радио1
Главная / Новости / Политика/ Мособлизбирком представил список зарегистрированных кандидатов в губернаторы Подмосковья

Мособлизбирком представил список зарегистрированных кандидатов в губернаторы Подмосковья

14 июля 2023, 17:16

Фото: Фотобанк МО

В Московской области завершён период выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернатора. Мособлизбирком зарегистрировал четырёх кандидатов. Они собрали необходимое количество подписей муниципальных депутатов и подали все документы.
В список вошли Андрей Воробьёв («Единая Россия»), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ).

С подробной информацией можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование состоится с 8 по 10 сентября.

Проголосовать можно двумя способами – традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование. Жители, которые будут принимать участие в голосовании традиционным способом на избирательном участке, могут найти ближайший ТИК и УИК на сайте Избирательной комиссии Московской области.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – это новый, современный, удобный способ голосования. Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить пароль от неё. Далее в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. Важно: после регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке.

Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.

В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы. Так, можно узнать варианты голосования по месту нахождения, дату начала аккредитации представителей СМИ, как проголосовать дистанционно и многое другое.

Читайте также:

В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия»

Подмосковье считается одной из крупнейших территорий России по числу избирателей

Все избирательные участки Подмосковья оснастят системами видеофиксации


#выборы
#голосование
#ЕДГ
#ДЭГ
#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Мособлизбирком
Читайте нас в
Песков: Россия не делала заявлений о продлении зерновой сделки
14 июля 2023, 17:19

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление, что Владимир Путин согласился продлить зерновую сделку.
«Никаких заявлений на этот счёт с российской стороны не было», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Напомним, AFP, ссылаясь на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сообщало, что Путин согласился продлить зерновую сделку. При этом 13 июля Путин заявил, что зерновая сделка будет продлена только в случае выполнения данных России обещаний. Уточним, что речь идет о разблокировании экспорта российского продовольствия, а также удобрений, в первую очередь аммиака. Напомним, что зерновая сделка истекает 17 июля.

Читайте также:

Эрдоган сообщил, что в Турции ведется подготовка к возможному визиту Путина в августе

Переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку

МИД РФ предрёк прекращение зерновой сделки


#зерновая сделка
#Дмитрий Песков
#Владимир Путин
Читайте нас в
AFP: Путин согласился на продление зерновой сделки
14 июля 2023, 16:36

Фото: iStock/Andrey Iudin

Президент России Владимир Путин согласился продлить зерновую сделку. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Мы готовимся встретить Путина в августе и договорились о продлении Черноморского зернового коридора», — цитирует агентство слова Эрдогана.

При этом Россия пока не подтверждала данную информацию.

13 июля Путин заявил, что зерновая сделка будет продлена только в случае выполнения данных России обещаний. Уточним, что речь идет о разблокировании экспорта российского продовольствия, а также удобрений, в первую очередь аммиака. Напомним, что зерновая сделка истекает 17 июля.

Читайте также:

Эрдоган сообщил, что в Турции ведется подготовка к возможному визиту Путина в августе

Переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку

МИД РФ предрёк прекращение зерновой сделки
#зерновая сделка
#Владимир Путин
Читайте нас в
Эрдоган сообщил, что в Турции ведется подготовка к возможному визиту Путина в августе
14 июля 2023, 15:49

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о подготовке к визиту российского лидера Владимира Путина в республику в августе, а также о том, что у них есть общие позиции по зерновой сделке.
Глава государства отметил, что в стране идет подготовка к тому, чтобы встретить российского лидера в августе. Об этом он сказал в ходе беседы с журналистами. 

Эрдоган также отметил, что у Турции и России есть общие позиции относительно зерновой сделки. Он выразил надежду на то, что соглашение будет продлено, подчеркнув при этом, что Турция намерена приложить для этого усилия. 

Ранее сообщалось, что генсек ООН Гутерреш направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением по продлению черноморской зерновой инициативы. 

Читайте также: 

Эрдоган намерен при встрече с Путиным обсудить покупку российских самолётов-амфибий

ООН предлагает продлить зерновую сделку минимум на два месяца

Путин: Зерновая сделка будет продлена в случае выполнения данных России обещаний
#Эрдоган
#Путин
#зерновая сделка
#продление
#Турция
Читайте нас в
Медведев сообщил, что представит Путину доклад о подготовке участников СВО
14 июля 2023, 15:06

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев по итогам своей поездки на военный полигон в Оренбургской области, представит президенту доклад о подготовке будущих участников СВО на Украине.
О посещении полигона Тоцкий в Оренбургской области, зампредседателя Совбеза РФ сообщил в телеграмм-канале, опубликовав видео своего визита. 

Медведев сообщил, что оценит уровень политической подготовки бойцов на полигоне, их боевое слаживание и ресурсы, которые имеются для обучения. По итогам визита, ​будет предоставлен доклад президенту РФ Владимиру Путину. ​Будут выделены преимущества и указаны недостатки, высказаны предложения по улучшению работы, сообщил Медведев. 

Читайте также: 

Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС

Медведев назвал условие, при котором СВО закончится за несколько дней

Медведев: ВСУ продолжают попытки атаковать приграничные регионы России


#Медведев
#СВО
#полигон
#Путин
#подготовка
Читайте нас в
Медведев посетил полигон в Оренбургской области
14 июля 2023, 14:24

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области.
Он прибыл на место первых в СССР учений с применением ядерного оружия - полигон Тоцкий в Оренбургской области. Видео визита Медведев разместил в своем телеграмм-канале. 

По его словам, второй раз за последний год на полигоне началось боевое слаживание. О том, как осуществляется подготовка будущих участников СВО, будет доложено президенту РФ. Медведев, в рамках визита на полигон, оценит наличие ресурсов для подготовки военных, отметит достоинства и недостатки. 

Читайте также: 

Медведев подвел предварительные итоги саммита НАТО

Медведев призвал просчитать риски для безопасности России

Медведев: Байден манит Киев натовской перспективой, которая грозит третьей мировой войной
#Медведев
#полигон
#Оренбургская область
Читайте нас в
США намерены работать с молодёжью в Косове
14 июля 2023, 13:57

Фото: istockphoto.com/BrilliantEye

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено разработать программу по работе с молодёжью частично признанной Республики Косово.
Предполагается, что благодаря программе косовская молодёжь сможет активно участвовать, оказывать влияние и быть движущей силой государственного управления и его эффективности.

«Молодая, хорошо обученная рабочая сила могла бы стать конкурентным преимуществом в деле укрепления демократических систем и повышения производительности», — приводит RT сообщение ведомства.

Отмечается, что программа, предположительно, будет рассчитана на молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет.

До этого сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) намерены «поддержать» проекты в сфере здравоохранения на Украине, в связи с чем опубликовало вакансию помощника по управлению программами.

Читайте также:

США намерены «поддержать» проекты в сфере здравоохранения на Украине

США намерены «укрепить» гражданское общество на Украине и в Белоруссии

США проспонсируют распространение американских ценностей среди детей Казахстана
#США
#Косово
#политика
#молодёжь
#программа
Читайте нас в
Песков отметил эффективность системы ПВО РФ после атаки БПЛА на Курскую АЭС
14 июля 2023, 13:38

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские системы ПВО работают и демонстрируют эффективность.
Он подчеркнул, что украинские формирования продолжают попытки нанесения ударов по объектам РФ.

Комментируя атаку дронами, которые выпустили ВСУ для ударов по Курской АЭС, спикер Кремля заявил, что соответствующие меры принимаются. Он также отметил эффективную работу российских систем ПВО, которые раз за разом совершенствуются. 

«Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают, работают эффективно, раз за разом демонстрируют свою эффективность», -заявил Песков. 
Прежде, курский губернатор Старовойт подтвердил падение и взрыв беспилотника в Курчатове. ​Целью ВСУ была АЭС, которая находилась недалеко от места крушения дрона. 

Читайте также: 

Песков рассказал о мерах по защите экономики России от агрессии Запада

Песков назвал ошибкой готовность Запада дать гарантии безопасности Украине

Песков: Россия ответит на решение Франции поставить Украине дальнобойные ракеты
#Песков
#Кремль
#Курская АЗС
#Украина
Читайте нас в
Глава ЦИК Памфилова: президентская кампания будет нелегкой из-за попыток Запада снести выборы
14 июля 2023, 12:56

Фото: сайт Кремля

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что Запад намерен снести президентские выборы, поэтому кампания будет нелегкой. Об этом она сообщила в эфире радио «Sputnik».
«Это тоже интрига, мы справимся. Но будет легко? Нет, не будет легко», — отметила Памфилова.

Президентские выборы в России запланированы весной 2024 года.

Памфилова дополнила, что необходимо идти в ногу со временем и работать на опережение. Глава ЦИК пояснила, что Западные страны разучились «дискутировать», по этой причине они во всем видят пропаганду.

Напомним, ранее Памфилова заявила, что не более тридцати регионов страны сможет использовать дистанционное электронное голосование на выборах президента в 2024 году. Использовать системы дистанционного голосования будут только в тех регионах, где был успешный аналогичный опыт.

Читайте также:

Памфилова: Электронное голосование на выборах в 2024 году будут применять не более 30 регионов РФ

Названа дата выборов в новых регионах РФ

ЦИК РФ начала подготовку к выборам президента в 2024 году

#Памфилова
#выборы
#президент
Читайте нас в
В МИД РФ вызвали польского посла Краевского
14 июля 2023, 12:04

Фото: iStock/Janusz Bączyński

Польский посол в РФ Кшиштоф Краевский вызван 14 июля в Министерство иностранных дел РФ.
Кшиштофу Краевскому вручена нота с уведомлением о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Дипломату напомнили о том, что в 2011 году Россия в качестве жеста доброй воли открыла данное Консульское агентство по просьбе польской стороны, несмотря на то, что нарушился паритет по числу консульств двух стран. 
 
«А Варшава в последние годы проводит враждебную политику в отношении России, поощряя преступный неонацистский киевский режим и накачивает его вооружением», – добавили Министерстве иностранных дел.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не нуждается в дипотношениях с Финляндией, Польшей, Великобританией и странами Балтии

России следует временно понизить уровень дипломатических отношений с такими странами, как Финляндия, Польша, Великобритания и страны Балтии, или вообще прекратить их. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент страны Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты».

Читайте также:

Россия прекратила сотрудничество с Польшей в области науки и техники

The Sunday Times: Польша готовит «белорусских боевиков» для свержения Лукашенко

Россиянка с детьми протаранила шлагбаум на польской границе и скрылась

 
#Польша
#Россия
#МИД РФ
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников