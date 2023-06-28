Мособлизбирком принял документы для регистрации Воробьёва кандидатом в губернаторы

Фото: Мособлизбирком
Период регистрации кандидатов проходит 26 июня – 6 июля
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам представил в Мособлизбирком документы для регистрации действующего главы региона Андрея Воробьёва кандидатом в губернатора Московской области.
Период регистрации кандидатов на должность губернатора региона стартовал 26 июня и продолжится до 6 июля.
Как ранее сообщало «Радио 1», Воробьёв подал документы в подмосковный избирком для участия в выборах губернатора 17 июня.
Его кандидатуру выдвинули участники XXVII конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», которая прошла в Красногорске 14 июня. Это решение поддержали 380 делегатов.
«В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора Подмосковья должно быть собрано от 90 до 94 подписей депутатов Советов депутатов не менее, чем в 43 городских округах региона. Таково решение Избирательной комиссии Московской области», – говорится в сообщении в телеграм-канале Мособлизбиркома.
Как ранее сообщало «Радио 1», Воробьёв подал документы в подмосковный избирком для участия в выборах губернатора 17 июня.
Его кандидатуру выдвинули участники XXVII конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», которая прошла в Красногорске 14 июня. Это решение поддержали 380 делегатов.
Лора Луганская