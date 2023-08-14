Мособлизбирком провёл обучающий семинар с членами УИК из Королёва, Пушкина и Сергиева Посада

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома
Мособлизбирком провёл девятый по счёту обучающий семинар с председателями подмосковных участковых избирательных комиссий. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Избирательная комиссия Московской области проводит в рамках подготовки к Единому дню голосования серию обучающих семинаров. На этот раз участниками семинара стали члены УИК из городских округов Королёв, Пушкино и Сергиев Посад.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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«Обучение очень полезное. Я узнала много нового, что поможет мне не только в работе избирательной комиссии, но и в личной жизни – интересные детали, практики, которые можно использовать при работе в дни голосования. Такой инструмент, как «Интерактивный рабочий блокнот», мы уже применяли в том году. Это удобная вещь, которая помогает в работе участковой комиссии», – поделилась председатель УИК №2802 Марина Бодунова.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Лора Луганская