Мособлизбирком рассказал, как найти свой избирательный участок

Глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур не стал опровергать причастность Лондона к теракту на Крымском мосту, добавив, что такое заявление льстит ему. Об этом он сообщил на выступлении в британском посольстве в Праге, которое транслировало европейское издание Politico на своём YouTube-канале.