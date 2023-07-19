Мособлизбирком рассказал, как найти свой избирательный участок

Фото: Фотобанк МО
Жителям Подмосковья менее чем за два месяцев до Единого дня голосования объяснили, где найти адрес своего избирательного участка.
Для удобства граждан создан цифровой сервис ЦИК России «Информирование о выборах и референдумах и сроках их проведения», где отражена вся необходимая информация.
Как сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома, там можно найти номер и адрес участковой комиссии, информацию о выборах, проходящих в конкретном муниципальном образовании, а также данные о кандидатах. Для этого достаточно перейти по ссылке, ввести свой адрес места жительства и нажать кнопку поиска.
В Подмосковье на сентябрьских выборах впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться.
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё.
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Для удобства избирателей выборы в Московской области состоятся в Единый день голосования в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
Читайте также:
В Подмосковье стартовал активный период информирования избирателей перед ЕДГ-2023
Мособлизбирком рассказал, как воспользоваться дистанционным электронным голосованием
Мособлизбирком зарегистрировал четырёх кандидатов в губернаторы Подмосковья
Как сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома, там можно найти номер и адрес участковой комиссии, информацию о выборах, проходящих в конкретном муниципальном образовании, а также данные о кандидатах. Для этого достаточно перейти по ссылке, ввести свой адрес места жительства и нажать кнопку поиска.
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё.
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Для удобства избирателей выборы в Московской области состоятся в Единый день голосования в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
Читайте также:
В Подмосковье стартовал активный период информирования избирателей перед ЕДГ-2023
Мособлизбирком рассказал, как воспользоваться дистанционным электронным голосованием
Мособлизбирком зарегистрировал четырёх кандидатов в губернаторы Подмосковья
Лора Луганская