Мособлизбирком рассказал, как воспользоваться дистанционным электронным голосованием

Фото: Фотобанк МО
В Подмосковье на сентябрьских выборах впервые будет применяться дистанционное электронное голосование, сообщили в Избирательной комиссии Московской области.
Это основная новация на выборах 2023 года. Современный способ волеизъявления внедрен для удобства избирателей.
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё.
Чтобы отдать свой голос, нужно зарегистрироваться на электронное голосование через этот портал не ранее, чем за 45 дней и не позднее 24 часов за трое суток до первого дня выборов. Такой срок установлен, чтобы исключить тех, что решил голосовать без бумажного бюллетеня, из списков на избирательных участках.
При подаче заявления избирателю нужно подтвердить свою личность. Для этого следует ввести код подтверждения в соответствующем поле электронной формы. Заявление содержит фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, номер мобильного телефона, идентификатор, серию и номер паспорта российского гражданина, дату и время подачи документа.
Информацию о статусе обработки заявления ДЭГ гражданин получит в личном кабинете.
В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.
ДЭГ проводится с 8 часов первого дня голосования до 20 часов последнего дня. В эти сроки необходимо зайти на «Госуслуги», следуя инструкции, подтвердить свою личность с использованием кода, который поступит в СМС, получить доступ к электронному бюллетеню на специальном портале ДЭГ и проголосовать. Важно, что сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является.
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Для удобства избирателей выборы в Московской области состоятся в Единый день голосования в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
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Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё.
При подаче заявления избирателю нужно подтвердить свою личность. Для этого следует ввести код подтверждения в соответствующем поле электронной формы. Заявление содержит фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, номер мобильного телефона, идентификатор, серию и номер паспорта российского гражданина, дату и время подачи документа.
Информацию о статусе обработки заявления ДЭГ гражданин получит в личном кабинете.
В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.
ДЭГ проводится с 8 часов первого дня голосования до 20 часов последнего дня. В эти сроки необходимо зайти на «Госуслуги», следуя инструкции, подтвердить свою личность с использованием кода, который поступит в СМС, получить доступ к электронному бюллетеню на специальном портале ДЭГ и проголосовать. Важно, что сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является.
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Для удобства избирателей выборы в Московской области состоятся в Единый день голосования в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
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Лора Луганская