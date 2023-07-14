Мособлизбирком зарегистрировал четырёх кандидатов в губернаторы Подмосковья

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Выдвижение кандидатов в губернаторы Подмосковья прошло в рамках закона. Такую оценку дал «Радио 1» заместитель председателя Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов. Он прокомментировал завершение периода выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернатора региона.
«Избирательная комиссия Московской области действует в соответствии с региональным и федеральным законодательством. Те кандидаты, которые были выдвинуты парламентскими политическими партиями, преодолели муниципальный фильтр и стали полноправными кандидатами на высший пост в нашем субъекте Федерации», – сказал Ульянов.Он объяснил, почему выдвинутый региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин не был зарегистрирован Мособлизбиркомом.
«Он не смог пройти муниципальный фильтр – не набрал нужного количества подписей муниципальных депутатов», – сказал собеседник «Радио 1».По словам Ульянова, выборы будут конкурентными.
«В них будут участвовать кандидаты от политических партий, представленных и в Госдуме, и в Мособлдуме. Таким образом, в этом избирательном цикле будут разные мнения, разные предложения, разные подходы к избирательной компании», – заключил Ульянов.Заместитель председателя Совета депутатов Красногорска Виталий Левченко отдал свою подпись за действующего губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
«При нём развивается регион. Это системная работа, социальное развитие, большая поддержка экономики, промышленности, спорта. Других вариантов и не рассматривал. Уверен, что Мособлизбирком профессионально и в рамках законодательства выполняет свою работу», – отметил Левченко.Ранее сообщалось, что Мособлизбирком зарегистрировал четырёх кандидатов. Они собрали необходимое количество подписей муниципальных депутатов и подали все необходимые документы. Действующий губернатор ожидаемо первым сдал необходимое количество подписей.
Таким образом, в настоящее время зарегистрированы: Андрей Воробьёв («Единая Россия»), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ). С подробной информацией можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование состоится 8, 9, 10 сентября.
Проголосовать можно двумя способами – традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование. Жители, которые будут принимать участие в голосовании традиционным способом на избирательном участке, могут найти ближайший УИК на сайте Избирательной комиссии Московской области.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – это новый, современный, удобный способ голосования. Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить пароль от неё. Далее в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. Важно: после регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.
В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы. Так, можно узнать варианты голосования по месту нахождения, дату начала аккредитации представителей СМИ, как проголосовать дистанционно и многое другое.
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Лора Луганская