«Может быть следующим»: На Западе считают, что смерть Частякова была сигналом Залужному

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Смерть помощника главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного Геннадия Частякова могла быть сигналом для Залужного, об этом пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье для Weapons and Strategy.
«Есть веские косвенные основания полагать, что смерть майора Частякова могла быть политическим убийством с целью дать понять Залужному, что он может быть следующим», - прокомментировал ситуацию Брайен.
По его мнению, убийство могло произойти после интервью, которое Валерий Залужный дал британскому изданию The Economist. В нём главнокомандующий заявил, что уже не надеется на положительный исход на театре военных действий для ВСУ.
Напомним, 6 ноября Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом. Роковую гранату Частякову подарил коллега в честь дня рождения. Набор состоял из 6 гранат западного образца и бутылки виски. Отмечается, что Частяков знал о том, что гранаты не бутафорские, а боевые. Следствие на Украины назвало основной версией его смерти несчастный случай.
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