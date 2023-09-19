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«Может разгореться на весь континент»: Баранец о последствиях обстрелов на Карабахе

Полковник Баранец назвал провокацией «антитеррористическую» операцию в Карабахе
19 сентября 2023, 14:17
Фото: IStock/ffikretow

Фото: IStock/ffikretow

Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Об этом сообщило Минобороны республики.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил в беседе с «Радио 1», что действия похожи на провокацию. По его мнению, возобновлению вооружённого конфликта способствовала Великобритания или Америка.
«Я усматриваю провокационное поведение той или иной стороны, которое затеяло эту братоубийственную войну. Я думаю, что это затеяно затем, чтобы отвлечь российскую армию от её задач на поле боя в ходе специальной операции. Тут явно улавливается американская или британская рука. Им надо растянуть, открыть ещё один фронт, на котором могут появиться российские войска», — заметил Баранец.

Собеседник подчеркнул, что участие России в этом конфликте под вопросом. Причиной тому стала «антироссийская позиция Армении».
«Пашинян говорил, что ОДКБ ничего из себя не приставляет, он говорил, что Россия виновата в том, что Азербайджан оккупирует Карабах и так далее. Я думаю, что в этом случае мы будем очень крепко думать, вмешиваться нам в эту новую войну или нет <…> Если мощная армия Азербайджана навалится на Армению, то нашего контингента не хватит для того, чтобы сдержать наступление. Есть большая опасность, что мы можем задействовать свою военную базу в Армении. Но такое вмешательство России крайне нежелательно. К тому же, нельзя забывать, что на стороне Азербайджана Турция, и уж если она вмешается, то это будет уже не региональная война, тут может разгореться кострище на весь континент», — заключил Виктор Баранец.
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#армения
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Пашинян созвал заседание Совбеза Армении из-за ситуации в Карабахе
19 сентября 2023, 14:30

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит заседание Совбеза на фоне ситуации в Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба главы кабмина.
К постоянным членам Совета Безопасности страны присоединился глава республики и представители оборонного ведомства страны. 
 
Пашинян заявил, что участники заседания обсудят обстановку, которая сложилась в регионе, также будут решаться военно-политические вопросы. 

Прежде сообщалось, что Минобороны страны оценило сложившуюся ситуацию и назвало ее ​стабильной. 

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#армения
#операция
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Зеленский впервые с 2022 года вылетел за рубеж на украинском самолете
«Украинские новости»: Зеленский впервые с 2022 года летел на украинском самолете
19 сентября 2023, 14:19

Фото: istockphoto / welcomeinside

Агентство «Украинские новости» передает, что лидер Украины Владимир Зеленский впервые с февраля 2022 года использовал для полета за границу самолет государственной авиакомпании «Украина».
Также, это первые полеты укринской авикомпании после начала конфликта в стране. Уточняется, что Зеленский приземлился в Нью-Йорке на Генассамблею ООН. 
 
По информации агенства, ранее президент Украины Владимир Зеленский летал исколючительно на военных самолетах транспортной авиации США и Великобритании. 

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#украина
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Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с РФ 30 сентября
19 сентября 2023, 14:13

Фото: iStock/macky_ch

Госдума приняла закон, согласно которому, 30 сентября установлен как День воссоединения новых регионов с Россией.
Соответствующий законопроект внес на рассмотрение президент России Владимир Путин. По словам председатель Государственной Думы Вячеслава Володина, законопроект был рассмотрен в приоритетном порядке. Все партии поддержали инициативу единогласно. 
 
Спикер Госдумы отметил, что жители регионов, которые приняли решение о присоединении к России, сделали правильный выбор и день их возвращения домой, должен статься в памяти народа. 

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#сша
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#законопроект
#выбор
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Раскрыта тайна исчезновения экс-главы МИД Китая
WSJ: экс-главу МИД Китая Цинь Гана отстранили за внебрачные отношения в США
19 сентября 2023, 14:08

Фото: istockphoto / Sky_Blue

Бывшего главу МИД Китая Цинь Гана могли отстранить за внебрачные отношения в США, когда он был чрезвычайным и полномочным послом в этой стране. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Уточняется, что Коммунистическая партия Китая организовала внутреннюю проверку, в ходе которой выяснилось, что дипломат, будучи послом в США, находился в романтических отношениях и даже успел стать отцом.
 
Экс-глава ведомства Цинь Ган не выходил на публику уже несколько месяцев. Дипломат возглавил МИД Китая в конце прошлого года, а 18 июля был отправлен в отставку.
 
Также, внешнеполитическое ведомство КНР удалило со своего сайта и страницы в социальной сети WeChat все публикации, в которых было имя Цинь Гана.

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#китай
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В США раскрыли военные преступления Зеленского
Рогов: NYT статьей про Константиновку признают преступления режима Зеленского
19 сентября 2023, 13:58

Фото: iStock/ValleraTo

Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что расследование американской газеты New York Times о ракетном ударе по городу Константиновка в ДНР, является «черной меткой» для президента Украины Владимира Зеленского.
Издание пришло к выводу, что ракета была запущена со стороны ВСУ. После нанесенного по рынку в Константиновке удару, украинский лидер обвинил во всем Россию. Таким образом, Зеленский хочет доказать западным союзникам, что Украине необходима дополнительная помощь для противостояния с Россией.
 
Ударами по гражданским объектам и террору в отношении мирных людей, президент Украины демонстрирует своим кураторам способность дальше противостоять России, заключил Рогов. 

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#рогов
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Блокадникам и освободителям Ленинграда начислят выплаты
Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам Ленинграда
19 сентября 2023, 13:46

Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому, блокадникам и защитникам Ленинграда будет начислена единовременная выплата. Документ размещен на портале правовой информации.
Граждане, которые были награждены медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, следует из указа президента.

Также сообщается, что на выплату могут рассчитывать не только те, кто проживает на территории России, но и жители Приднестровья, Абхазии, Эстонии, Литвы, Латвии и Южной Осетии. 

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В ЕС обвинили замминистра Украины в пьянстве
Politico: Дипломат ЕС усомнился в трезвости замминистра Украины после слов о ВТО
19 сентября 2023, 13:41

Фото: iStock/alzay

В Евросоюзе заместителя министра экономики Украины Тараса Качку заподозрили в том, что он находился в нетрезвом состоянии после заявления о начале процесса подачи жалобы в ВТО в связи с запретом на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии. Об этом сообщает издание Politico.
«Это мужчина был пьян?» - задался вопросом один из дипломатов ЕС. 
 
Качка, в свою очередь, выразил уверенность в том, что в ЕС не были готовы к «ясным формулировкам» от киевских властей. 

Кроме того, издание пишет, что другие дипломаты нелестно отзываются о Польше из-за того, что страна просто «бросила под автобус» Украину.

Напомним, еще 15 сентября ЕК приняла решение, что продлеваться ограничения на ввоз нескольких наименований сельхозпродукции украинского производства в приграничные страны ЕС. Тогда же власти Словакии, Венгрии и Польши заявили, что все же продлят запрет в одностороннем порядке. В свою очередь, киевские власти пожаловались в ВТО на указанные государства. Тарас Качка тогда отмечал, что власти Украины могут запретить ввозить фрукты и овощи с территории Польши.

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#сша
#мид
#запрет
#фрукты
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Азербайджан назвал условие прекращения огня
МИД Азербайджана назвал вывод ВС Армении из Карабаха путем к миру
19 сентября 2023, 13:36

Фото: iStock/vadimrysev

Единственным путем к достижению мира станет вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана и роспуск режима в Степанакерте. Об этом заявило оборонное ведомство республики.
Ведомство страны также обратилось к жителям Карабаха. Им порекомендовали не приближаться к военным объектам из соображений безопасности, а также попросили не оказывать поддержку подразделениям вооруженных сил Армении. 
 
Для того, чтобы местные жители могли покинуть район ведения боевых действий, созданы коридоры. 

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МИД: Россия не получала приглашение Турции на саммит по Карабаху

Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе



#россия
#страны
#жители
#саммит
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МИД: Россия не получала приглашение Турции на саммит по Карабаху
19 сентября 2023, 13:17

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия пока не получала официальных обращений Турции по проведению четырехсторонней встречи по Карабаху.
Прежде сообщалось, что Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Об этом сообщило оборонное ведомство страны. В Минобороны также оценили ситуацию на границах с Арменией и сообщили, что она относительна стабильная. 

Захарова также сообщила, что в настоящее время Россия проводит контакты по ситуации в Карабахе, в том числе с Азербайджаном. 

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