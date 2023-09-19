«Может разгореться на весь континент»: Баранец о последствиях обстрелов на Карабахе

В Евросоюзе заместителя министра экономики Украины Тараса Качку заподозрили в том, что он находился в нетрезвом состоянии после заявления о начале процесса подачи жалобы в ВТО в связи с запретом на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии. Об этом сообщает издание Politico.