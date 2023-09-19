«Может разгореться на весь континент»: Баранец о последствиях обстрелов на Карабахе

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Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Об этом сообщило Минобороны республики.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил в беседе с «Радио 1», что действия похожи на провокацию. По его мнению, возобновлению вооружённого конфликта способствовала Великобритания или Америка.
Собеседник подчеркнул, что участие России в этом конфликте под вопросом. Причиной тому стала «антироссийская позиция Армении».
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«Я усматриваю провокационное поведение той или иной стороны, которое затеяло эту братоубийственную войну. Я думаю, что это затеяно затем, чтобы отвлечь российскую армию от её задач на поле боя в ходе специальной операции. Тут явно улавливается американская или британская рука. Им надо растянуть, открыть ещё один фронт, на котором могут появиться российские войска», — заметил Баранец.
«Пашинян говорил, что ОДКБ ничего из себя не приставляет, он говорил, что Россия виновата в том, что Азербайджан оккупирует Карабах и так далее. Я думаю, что в этом случае мы будем очень крепко думать, вмешиваться нам в эту новую войну или нет <…> Если мощная армия Азербайджана навалится на Армению, то нашего контингента не хватит для того, чтобы сдержать наступление. Есть большая опасность, что мы можем задействовать свою военную базу в Армении. Но такое вмешательство России крайне нежелательно. К тому же, нельзя забывать, что на стороне Азербайджана Турция, и уж если она вмешается, то это будет уже не региональная война, тут может разгореться кострище на весь континент», — заключил Виктор Баранец.Читайте также:
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Екатерина Шмакова