«Может уничтожить Техас». Принятие на вооружение ВС РФ «Сармат» вызвало панику в США

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Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» в теории может уничтожить территорию, превышающую по площади штат Техас. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.
В этой связи вспоминается заявление президента России Владимира Путина, в котором он отметил, что новый ракетный комплекс обладает прекрасными технико-тактическими характеристиками и способен преодолевать любые современные средства противоракетной обороны. Российский лидер добавил, что аналогов «Сармату» в мире нет и еще долго не будет. Обозреватель Military Watch Magazine предположил, что решение о задействовании «Сармата» было принято в связи с растущей угрозой прямого вмешательства стран НАТО в конфликт на Украине.
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