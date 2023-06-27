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MSNBC: В США допускают, что основатель «Вагнера» Евгений Пригожин уже находится в Белоруссии

27 июня 2023, 03:52

Фото: официальная страница сенатора Марка Уорнера

Об этом заявил председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер
В руководстве Конгресса США допускают, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который является фигурантом уголовного дела об организации вооруженного мятежа, уже находится в Белоруссии.

«Насколько я понимаю, Пригожин уже в Минске», — заявил председатель комитета по разведке Сената США Марк Уорнер в сегодняшнем выступлении на MSNBC.


Ранее в беседе с «Радио 1» белорусский политолог Виталий Карбалевич предположил, что Лукашенко выступил гарантом безопасности главы «Вагнера» Евгения Пригожина, потому что его об этом попросил президент России Владимир Путин. По мнению эксперта, Пригожина не ждут в Белоруссии, как писали многие СМИ. Он отметил, что Лукашенко не любит самостоятельных политических игроков.
#США
#Белоруссия
#Евгений Пригожин
#ЧВК «Вагнер»
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Радиационный фон на Украине соответствует нормам
05 июля 2023, 09:26

Фото: iStock/alzay

Гидрометцентр сообщил, что радиационный фон на Украине соответствует нормам.
На официальном сайте гидрометцентра Украины размещена информация о том, что уровень радиации находится в норме и не превышает допустимых показателей. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Накануне, киевские власти неоднократно говорили о возможном взрыве на Запорожской АЭС. ​Российская сторона называет подобные заявления провокацией и не исключает возможности подрыва ЗАЭС Украиной. 

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#Украина
#ЗАЭС
#радиация
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В Белоруссии скоропостижно скончался 46-летний министр транспорта Аврааменко
05 июля 2023, 09:17

iStock/SergeyPankratov

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Аврааменко умер на 47 году жизни
Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Аврааменко скоропостижно скончался на 47 году жизни, пишет «БелТА».
 
После выпуска из Белорусской государственной политехнической академии Алексей Аврааменко работал в дорожно-строительном управлении и тресте. С 2006 года начал работу в правительстве. С 2013 году занял должность в Министерстве транспорта и коммуникаций. В 2019 году Аврааменко возглавил ведомство.

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#Беларусь
#Аврааменко
#Минтранс
#министр транспорта
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Израильские военные покинули территорию Дженина
05 июля 2023, 09:10

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Операция израильских военных в Дженине завершилась, подразделения покинули территорию.
Контртеррористическая операция официально завершена. Об этом сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на представителя армии Израиля.

Накануне о завершении операции заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, однако добавил, что она может быть возобновлена снова. В настоящее время солдаты вышли из района Дженина и прекратили ведение боевых действий. 

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#Израиль
#военные
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Возросло число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС
05 июля 2023, 09:10

iStock/Soumen Hazra

В результате ЧП на Каховской ГЭС погибли 50 человек
Утром 6 июня мэр глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.
 
Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
 
В результате ЧП на Каховской ГЭС погибли 50 человек. Более 130 человек госпитализированы.

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#Каховская ГЭС
#Херсонская область
#подрыв Каховской ГЭС
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В Волгоградской области подросток оказался в реанимации после укуса каракурта
05 июля 2023, 09:03

iStock/Yury Karamanenko

13-летнего школьника в колено укусил паук, когда он помогал бабушке в огороде
Мальчик почувствовал себя плохо спустя 15-20 минут после укуса каракурта: появилась боль в ноге, животе, спине и груди.
 
Пострадавшего госпитализировали в Волжскую детскую больницу, а потом перевели в реанимацию Центра острых отравлений. Состояние школьника оценивается как средней степени тяжести.
 
Пик укусов пауков приходится на июль и август. В это время происходит их миграция.
 
Каракурт является самым ядовитым в России пауком. Его укусы вызывают сильнейшее отравление, которое может привести к смерти.

У каракурта черно-бархатистая окраска. Он встречается в Крыму и степной зоне страны.

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#Волгоградская область
#паук
#школьник
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Володин: Макрон привел Францию к саморазрушению
05 июля 2023, 09:01

Фото: сайт Кремля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политика нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона привела к росту протестных настроений и запуску механизмов саморазрушений страны.
Он пояснил, что своими действиями глава государства привел к тому, что роль партийной системы ослабла, протестные настроения возросли, а обсуждение важных вопросов происходит на улицах, вместо переговоров в парламенте. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.  

Депутат заявил, что причина, по которой французский лидер решил отправлять оружие на Украину состоит в том, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри государства и сместить внимание жителей Франции на спецоперацию. 

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#Макрон
#Володин
#Франция
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В России планируют ввести новые штрафы для коммунальщиков
05 июля 2023, 08:53

Фотобанк Московской области

Управляющие компании планируют штрафовать до 30 тысяч рублей за отказ пересчитать счет за ЖКУ
«Известия» пишут, что в России могут ввести штрафы за нарушение сроков перерасчета необоснованно завышенной платы за ЖКУ.
 
УК, ТСЖ и другие спецорганизации могут быть оштрафованы за данное нарушение: для должностных лиц штраф составит до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 50 тысяч.
 
За неоднократное нарушение штрафы возрастут до 40 тысяч рублей и до 250 тысяч.
 
Законопроект нашёл поддержку правительства. В отзыве кабмина сказано, что инициатива заслуживает внимания. Она может предупредить нарушение прав граждан.

По мнению экспертов, новые нормы вряд ли окажут существенное влияние на работу коммунальщиков.

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#ЖКУ
#УК
#штраф
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При обстреле ВСУ города Валуйки в Белгородской области пострадала женщина
05 июля 2023, 08:45

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обстрел города Валуйки длился больше часа, в результате ударов по частному сектору, пострадала женщина.
По его словам, система ПВО отразила три цели на подлете к городу, также был сбит один БПЛА. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале. 

Глава региона заявил, что ВСУ выпустили 12 снарядов из РСЗО «Град» по частному жилому сектору. В результате обстрелов, пострадал один человек. Женщина с осколочными ранениями грудной клетки госпитализирована.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее сообщалось о начале обстрела Белгородской области. 

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#Белгородская область
#обстрелы
#ВСУ
#женщина
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В Новой Москве два человека погибли в пожаре
05 июля 2023, 08:44

istockphoto/MaboHH

Трупы мужчины и женщины обнаружены в сгоревшем доме в Новой Москве
Тела женщины и мужчины спасатели обнаружили в сгоревшем деревянном доме в поселке Птичное поселения Первомайское в Новой Москве, пишет РИА Новости.
 
Причина возгорания станет известна после пожарно-технической экспертизы.

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#Новая Москва
#пожар
#ЧП
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