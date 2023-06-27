MSNBC: В США допускают, что основатель «Вагнера» Евгений Пригожин уже находится в Белоруссии

Фото: официальная страница сенатора Марка Уорнера
Об этом заявил председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер
В руководстве Конгресса США допускают, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который является фигурантом уголовного дела об организации вооруженного мятежа, уже находится в Белоруссии.
Ранее в беседе с «Радио 1» белорусский политолог Виталий Карбалевич предположил, что Лукашенко выступил гарантом безопасности главы «Вагнера» Евгения Пригожина, потому что его об этом попросил президент России Владимир Путин. По мнению эксперта, Пригожина не ждут в Белоруссии, как писали многие СМИ. Он отметил, что Лукашенко не любит самостоятельных политических игроков.
«Насколько я понимаю, Пригожин уже в Минске», — заявил председатель комитета по разведке Сената США Марк Уорнер в сегодняшнем выступлении на MSNBC.
Артем Путинцев