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MTV: Жители Финляндии посмеялись над забором на границе с Россией

28 октября 2023, 06:31
Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Граждане Финляндии раскритиковали проект забора на границе с Россией и посмеялись над ним, посчитав несерьёзным. Об этом написало издание MTV Uutiset.
«Результат строительства первых трёх километров забора на восточной границе Финляндии был представлен в четверг. Проект строительства оставшихся 200 километров забора предстоит улучшить», — отметили журналисты издания.

После возмущений финнов проект строительства пересмотрели. Как заявил руководитель проекта по строительству ограждения Исмо Курки, в дальнейшем забор станет более плотным, добавятся крепления сетки к столбам и стойки для видеокамер.


Ранее стало известно, что Финляндия планирует начать строить забор на границе с Россией зимой 2024 года. На эти цели власти страны выделили 139 млн евро, этой суммы должно хватить на строительство примерно 70 км барьерного ограждения.

Из них 52 км будут возведены в Юго-Восточной Финляндии. Там находятся самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе. Восемь километров построят в Северной Карелии, а ещё пять — в Кайнуу и Лапландии.

Пилотный участок заграждения уже построен в районе города Иматра. Кроме того, сейчас в районе города Салла на севере Финляндии проходят испытания новые пути пересечения водно-болотной местности.

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#граница
#россия
#финляндия
#строительство
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Израиль отверг резолюцию ООН о немедленном прекращении огня
28 октября 2023, 07:51

Фото: istockphoto/Racide

Последние надежды на то, что Совету безопасности или Генеральной ассамблее (ГА) ООН удастся найти общее решение по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке, рухнули. Израиль отверг призыв к прекращению огня со стороны ГА ООН.
В пятницу, 27 октября, Генеральная ассамблея организации большинством голосов приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За принятие этого документа проголосовали 120 государств, 14 были против, 45 воздержались, передает РИА Новости.

Однако глава министерства иностранных дел Израиля Итан Коэн написал в своем телеграм-канале, что еврейское государство решительно отвергает призыв Генеральной ассамблеи к прекращению огня, назвав его «отвратительным». Он подчеркнул, что его страна намерена уничтожить ХАМАС, так же, как раньше мир решил проблему нацистов и ИГИЛ*.

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#израиль
#призыв
#государство
#мир
#оон
#хамас
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Байден: Удары по объектам в Сирии были нужны для защиты американцев
28 октября 2023, 07:11

Фото: официальный сайт Кремля

Удары США по объектам в Сирии были нужны для защиты американцев и соответствовали положению устава ООН, заявил президент страны Джо Байден.
«Соединенные Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН», — cказал глава американского государства,, добавив, что США будут и дальше предпринимать все необходимые действия для ответа на угрозы или атаки.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что по приказу действующего президента США Джо Байдена, американские военные нанесли удары по двум объектам в Сирии с помощью истребителей. Целью военных США стали склады с оружием и боеприпасами, которые использовали иранские группировки. Остин подчеркнул, что политика Вашингтона остается прежней, и военные действия не связаны с ближневосточным конфликтом. 

С 17 по 27 октября было нанесено не менее 20 ударов по американским базам и военным в Ираке и Сирии, сообщил Пентагон. Вашингтон в ответ атаковал цели в Сирии, как утверждается, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). 

Статистику по ударам в Ираке и Сирии по американским базам и военным привел на брифинге пресс-секретарь минобороны США, бригадный генерал военно-воздушных сил Пэт Райдер. В результате двух из более 20 атак пострадал 21 американский военный: на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке и базе Эт-Танф в Сирии.

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#сирия
#сша
#джозеф байден
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Поддержка Вашингтоном Израиля приведёт к открытию новых фронтов против США
Глава МИД Ирана: поддержка Израиля Вашингтоном откроет новые фронты против США
28 октября 2023, 05:48

Фото: iStock/CIL868

Полная поддержка Израиля со стороны США может привести к тому, что против Вашингтона откроют новые фронты, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью в интервью Bloomberg Television.
По словам главы иранской дипломатии, Соединенные Штаты советуют остальным странам продемонстрировать сдержанность, но при этом сами полностью оказались на стороне Тель-Авива.

Министр напомнил, что исламская республика не направляла свою армию в Сирию и другие части региона, и предупредил, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа может обернуться весьма серьёзными последствиями.

Ранее Абдоллахиан в ходе заседания 10-й Чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН заявил, что если геноцид в секторе Газа продолжится, то «беспощадного пламени» конфликта не избежит никто. Он также пригрозил американским властям последствиями из-за растущего числа жертв палестино-израильского кризиса.

Абдоллахиан добавил, что Иран — часть Западной Азии, поэтому не может быть никаких отговорок, «когда речь заходит о безопасности у нас дома». Он также призвал остановить насильственное перемещение палестинцев и прекратить любые действия, которые забирают жизни мирных людей в этом регионе.

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#сша
#иран
#израиль
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Bloomberg: Союзники США сомневаются в их способности помогать Израилю и Украине
28 октября 2023, 05:17

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Европейские и азиатские союзники США все чаще сомневаются в способности Вашингтона одновременно помогать Израилю и Украине, пишет агентство Bloomberg.
По информации источников агентства, Соединённые Штаты были уверены в скорой нормализации отношений Израиля и арабских стран, поэтому перемещали ресурсы с Ближнего Востока, чтобы направить их на борьбу с Россией или Китаем — а теперь вынуждены просить Тель-Авив отложить операцию в секторе Газа, чтобы нарастить свои силы в регионе.

При этом Украина исчерпала запасы артиллерийских снарядов, поставленных США и другими западными странами, а попытки нарастить производство боеприпасов сталкиваются с разного рода препятствиями. В то же самое время Тайвань заказал у Вашингтона средства ПВО, аналогичные используемым Украиной и Израилем.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что в скором времени Киев лишится американского финансирования. Это происходит на фоне неудач Украины на фронте. Он добавил, что концом помощи Украине стал призыв нового спикера палаты представителей США Майка Джонсона разделить вопросы финансирования Израиля и Украины, а также предоставить отчёт о потраченных на Украину средствах.

В интервью телеканалу Fox News Джонсон отметил, что американцы ожидают прозрачности и ответов на вопросы о расходовании денег. Он подчеркнул, что также необходимо ясное понимание планов и ожиданий в отношении Украины.

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#сша
#израиль
#украина
#помощь
#финансирование
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«Хезболла» сообщила о столкновениях с израильской армией на севере страны
28 октября 2023, 04:57

Фото: iStock/Tomas_Ragina

Вооруженное крыло ливанской шиитской партии «Хезболла» заявило об ожесточенных столкновениях между бойцами группировки и военными Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере еврейского государства. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Хезболлы».
24 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по военному комплексу, наблюдательному посту и военному посту движения «Хезболла» в Ливане. Удары были нанесены в ответ на пуски ракет с территории Ливана.

При этом Госдепартамент США ранее посоветовал американцам на фоне «непредсказуемой ситуации в сфере безопасности» немедленно покинуть Ливан. А тем гражданам Соединённых Штатов, которые, несмотря ни на что, решили всё же остаться на территории Ливана, Вашингтон рекомендует подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#палестина
#война
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Конгрессвумен Грин призвала тратиться не на Украину, а на психическое здоровье
28 октября 2023, 03:56

Фото: официальный Telegram-канал Марджори Тейлор Грин

Властям Соединённых Штатов следует тратить деньги не на поддержку Киева, а на психическое здоровье рядовых американцев. Об этом на своей странице в социальной сети X написала член Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Конгрессвумен уточнила,что из Вашингтона в Киев каждый месяц отправляется миллиард долларов.

«Представьте себе разницу, если вместо этого наше правительство тратило бы один миллиард долларов в месяц на психическое здоровье американцев», — отметила она.

Грин добавила, что американские налогоплательщики, которые зарабатывают деньги собственным трудом, зачастую совсем нелегким, имеют право требовать того, чтобы эти средства шли на решение их собственных, а отнюдь не украинских, проблем.

Марджори Тейлор Грин – республиканка из Джорджии, поддерживающая бывшего президента США Дональда Трампа. Она стабильно голосует против всех новых законопроектов, направленных на финансирование Украины.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что в скором времени Киев лишится американского финансирования. Это происходит на фоне неудач Украины на фронте. Он добавил, что концом помощи Украине стал призыв нового спикера палаты представителей США Майка Джонсона разделить вопросы финансирования Израиля и Украины, а также предоставить отчёт о потраченных на Украину средствах.

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#украина
#сша
#психологическая помощь
#конгресс сша
#финансирование
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Руководство ХАМАС одобрило резолюцию Генассамблеи ООН по ситуации в секторе Газа
28 октября 2023, 02:17

Фото: iStock/wildpixel

Палестинское движение ХАМАС приветствовало и одобрило принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по Ближнему Востоку и ситуации в секторе Газа, ранее внесенной Иорданией, и потребовало её немедленного выполнения. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, что вечером 27 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. В поддержку документа высказались 120 государств, включая Российскую Федерацию, Китай, Францию, Египет и другие страны.

Против резолюции «О защите гражданского населения и соблюдении правовых и гуманитарных обязательств» голосовали 14 стран, среди которых Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Венгрия, Парагвай и Гватемала. Воздержались 45 государств, включая Великобританию, Канаду, Германию, Данию, Болгарию, Индию, Италию, Румынию, Украину и Сербию.

После принятия этого документа постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Организация, не пожелав осудить действия ХАМАС (подобная поправка к резолюции ранее была внесена Канадой), потеряла тем самым всю свою легитимность и актуальность. Он отметил, что «большинство международного сообщества предпочитает поддерживать защиту нацистских террористов вместо Израиля», и призвал все страны, голосовавшие за принятие резолюции и продолжение войны между Палестиной и Израилем, немедленно выйти из состава ООН.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#хамас
#оон
#сектор газа
#палестина
#война
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Newsweek: Венгрия и Словакия нанесли Зеленскому двойной удар
28 октября 2023, 01:46

Президент Украины Владимир Зеленский получил двойной удар от своих европейских союзников, после того, как главы правительств Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо отказались поставлять оружие для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило 27 октября американское издание Newsweek.
По данным журнала, сейчас украинский лидер столкнулся с серьезной проблемой в Центральной Европе, поскольку некоторые лидеры этого региона высказываются против военной помощи Киеву со стороны Евросоюза и НАТО.

«Избрание Фицо повысило вероятность того, что республика присоединится к Венгрии и ее премьеру Виктору Орбану, что помешает Евросоюзу соблюдать текущие ограничительные меры против Москвы», — отмечают журналисты Newsweek.

Они также напомнили, что Словакия до настоящего момента предоставила Киеву немалый объем военной помощи, направив ему значительное количество снарядов, бронетехники, артиллерийских орудий, а также самолетов.

Ранее издание Politico со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило о том, что на саммите Евросоюза в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Словакии Роберт Фицо выступили против выделения Украине 50 миллиардов долларов.

По словам Фицо, Словакия поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине, что является официальной политикой правительства государства. Однако никаких поставок оружия Киеву не будет.

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#владимир зеленский
#венгрия
#словакия
#всу
#украина
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Киев начал принудительную эвакуацию детей из Харьковской области
28 октября 2023, 00:55

Фото: iStock/Ruma_Aktar

В Харьковской области объявили начало принудительной эвакуации 275 детей из Купянского района. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву областной военной администрации Олег Синегубов.
«В ходе совета обороны Харьковской области было принято решение объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из Купянской, Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района», — написал он в личном Telegram-канале. 

Ранее генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер в эфире немецкого телеканала Welt отметил, что Вооруженные силы РФ продвигаются под Купянском целенаправленно, метр за метром, и назвал ситуацию для Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении «страшной». Генерал также напомнил, что со дня надень начнется ухудшение погоды, что только ухудшит и без того незавидное положение украинской армии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


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#харьков
#эвакуация
#дети
#украина
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