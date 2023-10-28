MTV: Жители Финляндии посмеялись над забором на границе с Россией

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Граждане Финляндии раскритиковали проект забора на границе с Россией и посмеялись над ним, посчитав несерьёзным. Об этом написало издание MTV Uutiset.
«Результат строительства первых трёх километров забора на восточной границе Финляндии был представлен в четверг. Проект строительства оставшихся 200 километров забора предстоит улучшить», — отметили журналисты издания.После возмущений финнов проект строительства пересмотрели. Как заявил руководитель проекта по строительству ограждения Исмо Курки, в дальнейшем забор станет более плотным, добавятся крепления сетки к столбам и стойки для видеокамер.
Из них 52 км будут возведены в Юго-Восточной Финляндии. Там находятся самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе. Восемь километров построят в Северной Карелии, а ещё пять — в Кайнуу и Лапландии.
Пилотный участок заграждения уже построен в районе города Иматра. Кроме того, сейчас в районе города Салла на севере Финляндии проходят испытания новые пути пересечения водно-болотной местности.
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