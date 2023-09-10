Муфтий Подмосковья Аббясов проголосовал на выборах из Соборной мечети Ногинска

Фото: Мособлизбирком
Глава Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов проголосовал выборах на рабочем месте – в Соборной мечети Ногинска. Он воспользовался системой дистанционного электронного голосования.
«Я приехал на работу, открыл компьютер и сделал выбор. Сегодня мы выбираем губернатора Московской области. Для нас это важно, потому что мы видим, какая большая работа проводится. Конечно, мы хотим, чтобы наше Подмосковье развивалось и дальше. В этом году у нас три дня голосования. В наши имамы, руководители мусульманских общин обратились в пятницу, праздничный для нас день к прихожанам, чтобы они проявили гражданскую активность и пошли на выборы», – сказал Аббясов.ДЭГ в этом году используется на выборах в Подмосковье впервые. Для онлайн-голосования нужно было оставить заявку на региональном портале госуслуг до 4 сентября.
В Московской области 8, 9 и 10 сентября проходят выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов советов депутатов в 10 городских округах.
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