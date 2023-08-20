Экономист Мур: Власти США расставили приоритеты в пользу Украины, а не своей страны

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Власти США пообещали жителям штата Гавайи, охваченного пожарами, помощь в размере порядка 700 долларов. При этом, в недавно принятом пакете военной помощи Украине озвучена сумма в 200 млн долларов, сообщил в эфире телеканала Fox News экономист Стивен Мур.
Эксперт подчеркнул, что жители Гавайев «умоляли о деньгах», однако власти игнорировали эти запросы, полностью погрузившись в ситуацию на Украине.
Ранее сообщалось, что в штате бушуют пожары из-за высоких температур, сухости и урагана «Дора». Возгорание распространилось на территории до 400 гектаров. По последним данным, результате происшествия погибло 110 человек.
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«Удар стихии и люди, которые погибли, — это не результат изменения климата. Это результат фанатизма, связанного с изменением климата, из-за которого нерационально расходуются наши государственные средства», – заявил Мур.
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Анастасия Чинкова