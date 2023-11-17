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МУС анонсировал присоединение Армении к Римскому статуту

МУС: Армения присоединится к Римскому статуту с 1 февраля 2024 года
17 ноября 2023, 16:49
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Армения официально станет полноправным членом Международного уголовного суда 1 февраля 2024 года, следует из заявления организации.
Отмечается, что Армения станет 124-ой страной-участницей МУС и 19-м государством из восточноевропейской группы.

Напомним, что Россия не признаёт юрисдикцию МУС, поскольку в марте организация выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Также суд обвинил российских властей в депортации детей, которых вывозили в безопасные места из зоны ведения боевых действий на Украине.


Таким образом, нынешнее решение МУС о присоединении Армении воспринимается как недружественный шаг.

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#армения
#суд
#россия
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Политолог Ярошенко: Помощь США Украине станет нелегальной
17 ноября 2023, 17:36

Фото: istockphoto.com/ValleraTo

Политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко высказал уверенность в том, что США не перестанут финансово поддерживать Украину несмотря на подписанный американским президентом Джо Байденом законопроект о временном финансировании работы правительства, из которого была исключена помощь Украине и Израилю.
«Никто не откажется от помощи Украине, прежде всего, но она будет нелегальной. Как помощь моджахедам в Афганистане для того, чтобы спровоцировать Советский Союз. Вот будет то же самое», — пояснил в беседе с «Царьградом» Ярошенко.

А вот советник главы ДНР Ян Гагин, напротив, высказал мнение о том, что этот законопроект не лучшим образом скажется на украинской армии. По его мнению, ВСУ рискуют остаться без вооружений и боеприпасов на несколько месяцев.

«Украина останется без посторонней помощи ещё как минимум на три-четыре месяца», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Гагин.

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#украина
#мнение
#законопроект
#поставки
#сша
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Тысячи жителей Финляндии выступили против закрытия границы с Россией
17 ноября 2023, 17:17

Фото: iStock/ClaudineVM

Несколько тысяч жителей Финляндии подписали петицию против закрытия границы с Россией. Документ опубликован на сайте Adressit.com.
Автор петиции Петри Миттинен заявил, что решение правительства Финляндии о полном закрытии движения между странами является нарушением прав человека. 

Также, по его словам, граждане обоих государств должны иметь право пересекать границу, если на территории другой страны проживают их родственники. 

Отмечается, что петицию подписали свыше пяти тысяч человек, среди которых – россияне, финны, чехи, норвежцы и граждане других государств. 

Ранее власти Норвегии также допустили закрытие единственного пропускного пункта на границе с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#финляндия
#россия
#граница
#закрытие
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Военэксперт Суконкин заявил о готовности Египта к действиям против Израиля
17 ноября 2023, 17:09

Фото: istockphoto.com/mekarim

Военный обозреватель Алексей Суконкин допустил возможность боевых действий между Египтом и Израилем из-за вероятных планов ЦАХАЛ начать операцию против ХАМАС на юге сектора Газа.
Он отметил, что если такое и произойдёт, то это начнётся со стороны Египта, поскольку Вооружённые силы страны приведены в состоянии полной боевой готовности, а часть подразделений переброшена к границе с Израилем.

«Юг сектора Газа — это граница с Египтом, чьи вооруженные силы приведены в состояние повышенной боевой готовности, а часть подразделений сосредоточена непосредственно у государственных рубежей. Если Израиль начнёт вторжение в южную часть сектора Газа, то спровоцирует неминуемые эксцессы», — пояснил в беседе с NEWS.ru Суконкин.

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#граница
#израиль
#египет
#сектор газа
#политика
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В секторе Газа пациенты в реанимации скончались из-за блокады ЦАХАЛ
17 ноября 2023, 16:43

Фото: istockphoto/Kiwis

Все пациенты, находившиеся в реанимации больницы «Аш-Шифа» на севере сектора Газа, погибли из-за блокады.
Медицинское учреждение попало в блокаду израильских военных. Об этом каналу Sky News Arabia рассказал директор госпиталя Мухаммед Абу Сильмия. В реанимационном отделении больницы лежали 54 человека. 

«Умерли все до единого. Это произошло из-за осады со стороны Израиля, которая длится уже неделю», – заявил Мухаммед Абу Сильмия.
Абу Сильмия опасается, что и другие пациенты, которые находятся в критическом состоянии, тоже скоро умрут. 

Ранее сообщалось, что правительство Израиля и представители палестинского движения ХАМАС могут договориться о трёхдневной приостановке боевых действий в секторе Газа для освобождения 50 заложников с обеих сторон. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

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#израиль
#хамас
#палестина
#сектор газа
#больница
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В США заговорили о переговорах с Россией о перемирии на Украине
Foreign Affairs: США стоит начать переговоры с РФ о перемирии на Украине
17 ноября 2023, 16:31

Фото: iStock/Diy1

США и Евросоюзу стоит начать переговоры с Россией о перемирии на Украине, а ВСУ – перейти к обороне. Об этом пишет Foreign Affairs.
«Соединенным Штатам следует начать консультации с Украиной и ее европейскими партнерами о стратегии, основанной на готовности Киева вести переговоры о прекращении огня с Россией», — говорится в материале.

При этом уточняется, что ВСУ следует прекратить наступательные действия и перейти к обороне. Издание отмечает, что киевский режим со странами Запада планировали взять под контроль Крым, ЛНР, ДНР, а также Запорожскую и Херсонскую области, однако эти цели не соответствовали их возможностям и ресурсам. 

Таким образом, Киев должен признать необходимость прекращения попыток захватить территорию и попытаться восстановить оставшуюся часть страны.

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#страны
#крым
#режим
#днр
#лнр
#всу
#киев
#переговоры
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Наталья Козлова стала врио главы Волоколамского городского округа
17 ноября 2023, 16:21

Фото: телеграм-канал Михаила Сылки

Наталья Козлова будет временно исполнять полномочия главы Волоколамского городского округа. Такое решение принял Совет депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
До этого Козлова занимала пост заместителя главы администрации городского округа. 
 
Ранее сообщалось, что Михаил Сылка сложил полномочия главы муниципалитета по собственной инициативе. Он возглавил Волоколамский городской округ в 2018 году. 
 
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#михаил сылка
#волоколамск
#подмосковье
#московская область
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В Германии раскрыли траты канцлера Шольца на услуги парикмахеров и визажистов
Bild: канцлер ФРГ Шольц потратил более €23 тысяч на парикмахеров и визажистов
17 ноября 2023, 16:15

Фото: стрингер/РИА Новости

О расходах немецких политиков на парикмахерские услуги сообщает издание Bild.
Федеральное правительство раскрыло расходы на услуги визажистов и парикмахеров с января нынешнего года. Поводом послужил запрос депутата Бундестага Штефана Бранднера.

Всего немецкие чиновники из правительства потратили на внешний вид €186 тысяч. Больше всего тратит 42-летняя министр иностранных дел Анналена Бэрбок: €98 770. Это объясняют тем, что глава МИДа Германии часто в разъездах.

На втором месте 65-летний канцлер Германии Олаф Шольц: с 1 января на стрижку и макияж было потрачено €23 013. При этом он наполовину лысый.

Министр финансов 44-летний Кристиан Линднер истратил на подобные услуги всего €1 833.

54-летний министр экономики Роберт Хабек потратил на визажистов и парикмахеров €550 за весь год и стал самым экономным чиновником.

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#политика
#фрг
#германия
#парикмахер
#красота
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Финляндия закроет КПП на границе с РФ: как пересечь границу и в чем обвинили Россию
Финляндия с 18 ноября на три месяца закроет четыре КПП на границе с Россией
17 ноября 2023, 16:02

Фото: iStock/Ruma Aktar

Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Редакция «Радио 1» расскажет, почему власти страны ввели такие меры, что об этом сказали в российском МИД, и как россияне смогут пересекать российско-финскую границу.

Какие КПП будут закрыты


О закрытии четырех пропускных пунктов на границе с Россией объявил кабинет министров Финляндии. В сообщении властей говорится, что ограничения будут введены с 18 ноября до 18 февраля. Закрыты будут КПП, расположенные на восточной границе Финляндии. Правительство ограничит пропуск граждан через КПП Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск в Ленинградской области и Ниирала — Вяртсиля в Карелии.

Остальные пункты пропуска продолжат свою работу в прежнем режиме.

В Норвегии допустили закрытие единственного КПП на границе с Россией
В Норвегии допустили закрытие единственного КПП на границе с Россией

Почему Финляндия закрыла КПП с Россией


МИД Финляндии объяснил решение о закрытии КПП с Россией въездом мигрантов, которые пересекают границу незаконно. Глава внешнеполитического ведомства страны Мари Рантанен заявила, что меры были предприняты из-за ухудшения ситуации на восточной границе. Она также добавила, что власти будут готовы перейти к «более решительным мерам» в случае такой необходимости.

Заявление о наплыве мигрантов Финляндия сделала 14 ноября. Власти страны сообщили, что причиной, по которой значительное количество граждан хотят въехать на территорию страны, состоит в «изменившейся политики России». Глава финского МИДа пояснил, что речь идет о пропуске лиц на территорию Финляндии без документов. Министр также подчеркнул, что большинство мигрантов на российско-финской границе из Ирака, Йемена и Сирии.

Пограничная служба Финляндии прежде сообщила, что самое большое количество мигрантов прибыло в страну через Россию. По информации ведомства, количество мигрантов за сутки превысило 50 человек. Иностранцы запросили у финской стороны убежища.

Реакция России на закрытие КПП


Доводы финской стороны о том, что к наплыву мигрантов причастна Россия, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что подобные заявления являются дезинформацией. Захарова подчеркнула, что Финляндия может обратиться к России, если действительно намерена решить проблему незаконной миграции, чтобы действовать совместно.


Финляндия запретила въезд машин с российскими номерами

 

Финны закроют 4 КПП на границе с Россией в ночь с 17 на 18 ноября
Финны закроют 4 КПП на границе с Россией в ночь с 17 на 18 ноября

С 16 сентября текущего года вступил в силу запрет о въезде на территорию страны машин с российскими номерами. Аналогичные запреты прежде ввели в Германии, Литве, Латвии и Эстонии. Ограничения распространяются на автомобили, вместимость которых менее десяти пассажиров.


Как въехать из России в Финляндию


Пересечь российско-финскую границу можно на автобусе, который следует из Петрозаводска в Хельсинки. Первый ближайший рейс запланирован на 19 ноября. Отправиться в Финляндию можно самолетом через третьи страны. Например, через Ереван.

Пересечь границу также возможно через международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) Вартиус — Люття. Однако важно передвигаться на автомобиле с номерами, зарегистрированными не в России. 
 
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ЧТК: В Чехии опломбировали часть российской недвижимости

Российское посольство предупредило об ответных мерах на закрытие КПП Финляндией
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#пропуска
#финляндия
#посольство
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Россия закрывает свои визовые центры во Франции
17 ноября 2023, 15:59

Фото: istockphoto/SimonLukas

Визовые центры российского посольства в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекратят работу через неделю.
Россия приняла решение закрыть визовые центры посольства в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге, сказано в сообщении посольства, опубликованном в Telegram. Визовые центры перестанут работу с 24 ноября. Заявителям, желающим получить российскую визу, нужно будет обратиться в консульский отдел посольства РФ в Париже либо в консульства в Страсбурге, Марселе или Вильфранш-сюр-Мер. Записаться на прием, чтобы подать заявление на визу в посольство России во Франции, можно будет только онлайн на сайте дипмиссии.

Евросоюз в прошлом сентябре приостановил упрощенный визовый режим с РФ, действующий с 2007 года. Сервисный сбор увеличен с €35 до €80, срок рассмотрения анкет — с 15 до 45 дней. Также Еврокомиссия дала рекомендацию странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия, а визы для туристов брать к рассмотрению в неприоритетном порядке.

Некоторые страны прекратили выдачу шенгенских виз гражданам России. Среди них страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, а также Дания, Бельгия и Нидерланды. При этом получить шенгенскую визу россияне могут и сейчас. Документы на неё в целях турпоездки принимают Австрия, Венгрия, Греция, Италия, Испания, а также Словения, Хорватия, Швейцария и Франция.

Во Франции визовый центр в апреле изменил порядок записи для россиян: там ввели платное бронирование слотов на подачу документов. За сервисный сбор придётся заплатить €35,5 (примерно 3,4 тыс. руб.). Введение данной меры объяснили борьбой с ботами и посредниками: они занимали слоты и перепродавали их.

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#франция
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