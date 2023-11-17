МУС анонсировал присоединение Армении к Римскому статуту

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Армения официально станет полноправным членом Международного уголовного суда 1 февраля 2024 года, следует из заявления организации.
Отмечается, что Армения станет 124-ой страной-участницей МУС и 19-м государством из восточноевропейской группы.
Напомним, что Россия не признаёт юрисдикцию МУС, поскольку в марте организация выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Также суд обвинил российских властей в депортации детей, которых вывозили в безопасные места из зоны ведения боевых действий на Украине.
Таким образом, нынешнее решение МУС о присоединении Армении воспринимается как недружественный шаг.
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Напомним, что Россия не признаёт юрисдикцию МУС, поскольку в марте организация выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Также суд обвинил российских властей в депортации детей, которых вывозили в безопасные места из зоны ведения боевых действий на Украине.
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Анастасия Чинкова