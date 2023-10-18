Мужчина рассказал о катастрофических последствиях секса втроем

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun
Мужчина поделился своей историей, в которой после интимного опыта втроем, столкнулся с неожиданными последствиями: жена объявила о разводе и начала встречаться с другими партнерами. Об этой катастрофической ситуации рассказал секс-коуч Дейдре Сандерс в интервью изданию The Sun.
Мужчина в возрасте 39 лет утверждал, что в течение десяти лет его брак с женой был полон счастья: у них были дети, просторный дом и хорошие автомобили. Однако все изменилось после вечеринки, которая завершилась интимным опытом втроем с соседом.
Он переехал из семейного дома и не желает мириться с супругой, при этом продолжает винить себя в произошедшем. Дейдре Сандерс в ответном сообщении заявила, что секс втроем часто приводит к непредсказуемым последствиям. Она предположила, что брак мужчины возможно не был столь счастливым, каким он описывает, и поэтому закончился разводом.
Читайте также:
Мужчина заработал миллионы на кастрации и отрезании пенисов
На Урале ищут владельца кафе «Ромашка», который изнасиловал шваброй гостя
Россиянкам рассказали о трудностях похудения после 30 лет
«Через три месяца жена внезапно объявила, что намерена развестись и начала встречаться с моим другом», — рассказал мужчина, выражая свое чувство разочарования.
Читайте также:
Мужчина заработал миллионы на кастрации и отрезании пенисов
На Урале ищут владельца кафе «Ромашка», который изнасиловал шваброй гостя
Россиянкам рассказали о трудностях похудения после 30 лет
Артем Кузьмин