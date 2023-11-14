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МВД Финляндии ограничит движение через КПП на границе с Россией

14 ноября 2023, 13:54
Фото: iStock/naumoid

Фото: iStock/naumoid

МВД Финляндии хочет законно ограничить работу пропускных пунктов на границе с Россией из-за потока беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран. Об этом сообщила глава МВД страны Мари Рантанен в рамках пресс-брифинга.
«МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена. Действующее законодательство это позволяет», - заявила Рантанен.

Она уточнила, что на прошлой неделе 71 человек просили убежища и пытались пересечь финскую границу.


Таким образом, Рантанен подчеркнула, что новые меры не будут мягкими, приведя в пример ограничение часов работы пунктов пересечения границы. Они будут жесткими, вплоть до полного закрытия границы, заключила она.

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В Кремле выразили сожаление об отказе Пашиняна участвовать в заседании ОДКБ
Песков: Москва сожалеет об отказе Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ
14 ноября 2023, 14:30

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на саммит ОДКБ.
Напомним, Пашинян по телефону сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко о том, что не примет участие на предстоящем заседании ОДКБ.

«Если это действительно так, то можно выразить сожаление, мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства», - заявил Песков.

По его словам, такие встречи являются площадкой, где можно обменяться мнениями, а также «для серки часов». При этом Песков подчеркнул, что ОДКБ продолжает сохранять актуальность, а встречи, проведенные в его рамках, свидетельствуют о востребованности данного формата взаимодействия.

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#мероприятия
#песков
#лукашенко
#служба
#армения
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«Конкуренция растёт»: Украина уже не представляет прежнего интереса для Запада
WP: Интерес США к Украине упал ниже, чем когда-либо
14 ноября 2023, 13:33

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинский конфликт престал представлять прежний интерес для американского Конгресса, об этом пишет The Washington Post.
«Но интерес конгресса к финансированию ее борьбы с вторжением российских войск упал ниже, чем когда-либо, и растущая конкуренция со стороны других приоритетов национальной безопасности, включая Израиль и южную границу США, может предвещать конец продолжению американской помощи своему приведенному в боеготовность европейскому союзнику», - прокомментировали ситуацию авторы статьи.

В то же время, в Washington Post отметили, что союзники Киева знают, что у Вооруженных сил Украины иссякают как время, так и деньги. Будет ли Конгресс продолжать выделять средства в поддержку Киеву, либо переключится на более перспективные цели - покажет время. 

Ранее американский журнал Newsweek опубликовал разговор с сотрудником Конгресса США, пожелавшим остаться анонимным. В нём он  заявил, что США  уже не уверены, готовы ли сохранять нынешний уровень поддержки Украины, не говоря о том, чтобы увеличить её.

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#сша
#украина
#сво
#финансирование
#конгресс сша
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На Украине признали печальное состояние оборонной промышленности ЕС
Кулеба: ЕС не сможет передать Киеву миллион снарядов к весне 2024 года
14 ноября 2023, 13:00

Фото: iStock/ValtimorN

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз не сможет выполнить свое обещание и передать Киеву миллион снарядов.
«Причина этой проблемы — не отсутствие политической воли ЕС поддерживать Украину, а печальное состояние оборонной промышленности, не способной произвести достаточное количество снарядов», — пояснил Кулеба.

По словам украинского главы МИД, ЕС мешает бюрократия и некие «несинхронизированные вещи». Он подчеркнул, что Украина «громко бьет в колокола».

Ранее британское издание The Economist сообщало, что Соединенным Штатам Америки не удастся догнать Россию по производству снарядов даже к 2025 году. Конфликт на Украине показал Соединенным Штатам, насколько скудны их запасы оружия. В настоящий момент они всеми силами стараются нарастить выпуск снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

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#снаряд
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Economist: Конфликт на Украине может продлиться ещё пять лет
14 ноября 2023, 12:19

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Западные лидеры всё чаще предполагают, что конфликт на Украине может продлиться ещё пять лет, об этом пишет британское издание The Economist.
«Западные чиновники все чаще полагают, что война на Украине может затянуться еще на пять лет», - прокомментировали ситуацию в издании. 

Журналисты отметили, что в настоящий момент ни российская, ни украинская сторона не готовы на компромисс. 

При этом, ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермака заявил, что 2024 год стане критически важным для Украины в конфликте с Россией. Он также призвал руководства западных стран поставить на Украину дополнительные системы противовоздушной обороны до зимы.

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#украина
#сша
#журналисты
#война
#чиновники
#сво
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Израиль объявил о гуманитарной паузе в районе Газы Дарадж-Туффа
14 ноября 2023, 11:54

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о гуманитарной паузе от боевых действий в городе Газа, об этом сообщили на странице ЦАХАЛ в социальной сети X.
«С 10.00 до 14.00 (11.00 и 15.00 мск) в районе Газы Дарадж-Туффа будет тактическая пауза в военной операции в гуманитарных целях», - сообщили представители израильской армии. 

В ЦАХАЛ отметили, что за это время мирные жители могут покинуть районы, в которых разворачиваются боевые действия. 

Напомним, сейчас армия обороны Израиля проводит наземную операцию на территории сектора Газа. Ранее агентство The Reuters заявляло, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости.

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#израиль
#армия
#сектор газа
#палестина
#война
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В офисе Зеленского сделали устрашающее заявление
Ермак: 2024 год решающим в конфликте с Россией
14 ноября 2023, 11:52

Фото: iStock/alzay

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермака заявил, что 2024 год стане критически важным для Украины в конфликте с Россией, передает Bloomberg.
«Приближается переломный момент. Следующий год будет решающим», — заявил Ермак.

Он также призвал руководства западных стран поставить на Украину дополнительные системы противовоздушной обороны до зимы.

Ранее Ермак не согласился с идеей бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украина должна вступить в альянс без новых регионов РФ. По его словам, основные принципы киевских властей - это независимость, территориальная целостность, суверенитет. Напомним, Расмуссен считает, что вопрос о членстве Киева нельзя откладывать в 2024 году.

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#конфликт
#украина
#офис
#поставки
#нато
#рф
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Пашинян не примет участие в заседании ОДКБ в Минске
14 ноября 2023, 11:39

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко о том, что не примет участие на предстоящем заседании ОДКБ. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
Уточняется, что Пашинян переговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили вопросы, которые касаются организации заседания Совета ОДКБ. Напомним, оно состоится 23 ноября в Минске.

«Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение», - говорится в сообщении кабмина Армении.

Ранее Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике.

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#министр
#армения
#лукашенко
#россия
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Путин подписал поправки к закону о выборах президента
14 ноября 2023, 11:36

Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин подписал поправки к закону о выборах президента, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, поправки касаются проведения выборов в период военного положения.

Также изменяются правила съёмки на избирательных участках. К работе в качестве корреспондента на выборы теперь будут допускаться только те представители СМИ, которые оформлены в своей организации по трудовому договору. 

Напомним, ранее Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России предложил обсудить повышение эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности страны.

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#владимир путин
#закон
#поправки
#выборы
#президент
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«Страна»: В Киеве грузовой поезд сошел с рельсов
14 ноября 2023, 10:38

Фото: iStock/remik44992

В Киеве с рельсов сошел грузовой поезд. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«В Киеве сошел с рельсов грузовой поезд, пишут телеграм-каналы», - говорится в сообщении украинского издания.

Уточняется, что в настоящее время перекрыто движение кольцевой электрички между станциями Почайна и Святошино. Восстановить повреждения планируется до 10 часов (11.00 по московскому времени).

11 ноября 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московских железных дорог.

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