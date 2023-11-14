МВД Финляндии ограничит движение через КПП на границе с Россией

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МВД Финляндии хочет законно ограничить работу пропускных пунктов на границе с Россией из-за потока беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран. Об этом сообщила глава МВД страны Мари Рантанен в рамках пресс-брифинга.
«МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена. Действующее законодательство это позволяет», - заявила Рантанен.
Она уточнила, что на прошлой неделе 71 человек просили убежища и пытались пересечь финскую границу.
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