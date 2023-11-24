МВД Литвы направило президенту ходатайство о лишении гражданства балерины Лиепа

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МИД Литвы запустил процедуру лишения гражданства знаменитой балерины, народной артистки России Илзе Лиепа, которое она получила в порядке исключения. Инициатором стало министерство внутренних дел республики.
Балерина подчеркнула, что сейчас настало такое время, когда она не может не говорить, что любит свою страну и поддерживает своего президента. Если литовские власти считают это причиной для лишения ее гражданства — так тому и быть. Артистка сказала, что измениться она не может. Она продолжает любить своих зрителей во всех странах и своего партнера Пятраса, с которым они сейчас на разных берегах, но вовсе не шлют друг другу проклятия. И так же она продолжает любить свою страну, заключила Илзе Лиепа.
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Александр Бойцов