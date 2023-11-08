МВД перестанет наказывать россиян за 46 видов нарушений

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Полномочия Министерства Внутренних Дел России (МВД) по составлению протоколов и расследованию дел в отношении 46 видов административных правонарушений, подпадающих под контроль других ведомств, будут сокращены. Информация о планируемых изменениях поступила из аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, и ожидается, что законопроект по данному вопросу будет представлен в Государственную Думу к 10 ноября, пишут «Известия».
Некоторые дублирующие полномочия МВД будут сохранены, но они будут подвергнуты более глубокому анализу с учетом возможных угроз для общественной безопасности.
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