МВД предложило законодательно ввести ряд запретов для нелегальных мигрантов

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Министерство внутренних дел России подготовило новый законопроект. Согласно документу, нелегальным мигрантам, в частности, будет запрещено регистрировать автомобиль, открывать банковский счет, то есть пользоваться средствами перевода денег, и заключать брак.
Как рассказала во время выступления на пленарном заседании IV Всероссийского форума «Народы России: национальная политика — современный этап» начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, если человек является нелегальным мигрантом, у него не должно быть доступа к этим услугам.
По ее словам, такие меры будут способствовать выявлению незаконных мигрантов и их выдворению за пределы России. Также они позволят эффективно бороться со вступлением в фиктивные браки и с установлением фиктивного отцовства для получения права на постоянное проживание в стране и российского гражданства.
Как сообщила Казакова, на текущий момент на территории России находится 6,4 миллиона иностранных граждан, подавляющее большинство которых приехали с целью осуществления трудовой деятельности.
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По ее словам, такие меры будут способствовать выявлению незаконных мигрантов и их выдворению за пределы России. Также они позволят эффективно бороться со вступлением в фиктивные браки и с установлением фиктивного отцовства для получения права на постоянное проживание в стране и российского гражданства.
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Александр Бойцов