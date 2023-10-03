МВД России объявило в розыск бывшего советника офиса Зеленского Арестовича

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Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в бывшего советника Владимира Зеленского — Алексея Арестовича*. Об этом сообщается в базе розыска МВД РФ.
По какой статье уголовного кодекса заведено дело в отношении Арестовича* не уточняется.
В мае 2023 года украинца внесли в перечень террористов и экстремистов, а на родине Алексей попал в скандальный список сайта «Миротворец». Напомним, в январе 2023 года Алексей Арестович* подал в отставку с поста советника Зеленского по причине того, что жилой дом в Днепропетровске разрушила ракета, сбитая средствами противовоздушной обороны Украины.
Ранее Алексей Арестович* заявлял, что мобилизация в стране будет лишь ужесточаться. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
«Основание для розыска - разыскивается по статье УК», — указано в базе.
Ранее Алексей Арестович* заявлял, что мобилизация в стране будет лишь ужесточаться. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Алина Юрчак