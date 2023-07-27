МВД РФ: Выдавшая ордер на арест Путина судья МУС Томоко Аканэ объявлена в розыск

Президент США Джо Байден отдал негласное распоряжение о том, чтобы чиновники вашингтонской администрации начали делиться с Международным уголовным судом (МУС) в Гааге имеющимися у них свидетельствами якобы имевших место военных преступлений РФ на Украине. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета The New York Times.