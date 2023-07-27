МВД РФ: Выдавшая ордер на арест Путина судья МУС Томоко Аканэ объявлена в розыск

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Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена МВД России в уголовный розыск. Это следует из данных базы розыска министерства.
Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому сама постановка вопроса решения суда неприемлема, а любые его решения с точки зрения права являются ничтожными.
Следственный комитет РФ заявил, что ордеры, выданные в отношении Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой не законны, и заочно предъявил обвинение прокурору и судье Международного уголовного суда, которые вынесли ордер на арест российского лидера.
Фигурантами дела являются прокурор МУС Карим Хан (также объявленный в розыск МВД РФ), а также судьи Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес.
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Следственный комитет РФ заявил, что ордеры, выданные в отношении Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой не законны, и заочно предъявил обвинение прокурору и судье Международного уголовного суда, которые вынесли ордер на арест российского лидера.
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Артем Путинцев