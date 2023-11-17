МВД России объявило в розыск бывших высокопоставленных чиновников Украины

В Венгрии объявили, что 17 ноября стартуют национальные консультации по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя венгерского правительства Александру Сенткирайи.

По её словам, уже в пятницу в почтовые ящики жителей страны опустят первые анкеты, в которых будет около десяти вопросов, вызывающих разногласия с руководством ЕС.



Она напомнила, что в последнее время у Будапешта «было много споров с Брюсселем» по проблемам, которые касаются политики, экономики и безопасности Венгрии. В частности, лидеры Евросоюза требуют от Будапешта увеличить финансирование поставок вооружений на Украину, создать в Венгрии «гетто для мигрантов», а также отменить субсидии на услуги ЖКХ.

Артем Путинцев