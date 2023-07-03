МВД России объявило в розыск бывшего главу СБУ Грицака

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МВД России объявило в розыск бывшего главу СБУ Василия Грицака, который обвиняется в обстрелах Донбасса.
В карточке разыскиваемого лица указано, что бывший глава СБУ разыскивается в рамках уголовного расследования. Грицак занимал должность с 2015 по 2019 год. Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск трех генералов Украины из-за их причастности к гибели 500 жителей Донбасса.
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