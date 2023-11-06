МВД Украины прокомментировало гибель помощника главкома ВСУ

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Представитель МВД Украины Марьяна Рева объявила о том, что помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой, сообщило издание «Эспрессо».
Тем не менее, само издание «Эспрессо» представило версию о том, что Частяков погиб, раскрывая подарок в честь своего дня рождения. По этой версии, взрывное устройство было скрыто в подарочной упаковке, внутри которой находилась бутылка алкоголя и рюмки. Аналогичную версию подтвердил главком ВСУ Валерий Залужный.
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