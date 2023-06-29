МВФ направит Украине второй транш объемом $890 млн

Фото: iStock/alzay
Украина получит транш МВФ на 890 миллионов долларов
Сообщается, что данное решение было принято в рамках расширенного кредитования, который был утвержден накануне. В ходе проведения Совета, участники заседания приняли решение о немедленной поставке Киеву суммы, в размере $890 млн.
Читайте также:
США близки к одобрению поставки ракет большой дальности на Украину
В НАТО рассмотрят вопрос о членстве Украины после саммита альянса
Захарова: Разрешить конфликт на Украине без России не получится
Анастасия Крестьянова