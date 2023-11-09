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MWM заявил о превосходстве России перед НАТО из-за уникального оружия

MWM: НАТО значительно уступает России в количестве и качестве зенитных ракет
09 ноября 2023, 06:18
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Российская Федерация обладает зенитной ракетой, которая производит боеприпасов для ПВО больше, чем все страны НАТО вместе, и не имеет аналогов в мире. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).
«Загоризонтная ракета 40Н6 позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции так, как не способна ни одна система в мире, кроме российских», — говорится в публикации.

Авторы отметили, что на способность зенитных ракет поражать цели негативно влияет изгиб поверхности земли, охарактеризовав при этом возможности российской ракеты как «бесподобные».


Кроме того, в MWM обратили внимание на количественное превосходство ВС РФ в сфере таких ракет. По словам журналистов, Россия может поставлять комплексы С-400 одновременно в Индию и Белоруссию, восполняя при этом собственный расход в рамках СВО на Украине.

«Россия однозначно обладает значительным перевесом в производственных мощностях (по выпуску зенитных ракет. — Прим. ред.) над всеми странами НАТО вместе взятыми», — заключили обозреватели.

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#россия
#ракета
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#сво
#вс рф
#ракеты
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Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Казахстан
09 ноября 2023, 05:54

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 9 ноября прибыл с официальным визитом в Казахстан. Как рассказал ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, обеим странам предстоит «сверка часов» по всему комплексу отношений Москвы и Астаны.
В столице Казахстана Путин встретится с главой республики  Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы — вначале в узком, а затем и в расширенном составах делегаций. После этого запланировано подписание ряда межгосударственных документов. 



Кроме этого, Путин и Токаев по видеосвязи примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана, темой которого станет сельское хозяйство как основа сильной экономики. Само мероприятие пройдет в Костанае.

Ранее в интервью газете «Казахстанская правда» президент России подчеркнул, что инициативы Казахстана будут способствовать укреплению потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время казахстанского председательства в этой организации. Он также добавил, что эти инициативы способствуют развитию возможностей для сотрудничества между государствами-членами ОДКБ.

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#владимир путин
#казахстан
#россия
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Пентагон: США нанесли удар по складу оружия КСИР Ирана, расположенному в Сирии
09 ноября 2023, 03:59

Фото: iStock/Phototreat

Соединённые Штаты нанесли удар по оружейному складу в Сирии, который предположительно используют Корпус стражей исламской революции (КСИР) — элитные части иранской армии, а также связанные с ним группировки. Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, распространённом в среду.
«По указанию президента Джо Байдена Вооружённые силы США нанесли в порядке самообороны удар по объекту на востоке Сирии, используемому иранским Корпусом стражей исламской революции и аффилированными группами», —
отметил глава Пентагона.

Министр добавил также, что авиаудар наносился в ответ на обстрелы американских военных баз в регионе. Его совершили два бомбардировщика F-15, при этом «на земле» погибли 9 человек.

Позднее телеканал Al Mayadeen сообщил, что после атаки ВВС США на восточные кварталы Дейр-эз-Зора в районе реки Евфрат начались боестолкновения между войсками Сирии и США. По его информации, стороны применяют крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия.

Военные американской армии погибают от непрекращающихся ударов по базам США в Сирии и Ираке, об этом рассказал ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Джорджу Гэллоуэю.

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#сша
#сирия
#иран
#база
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Путин: Контакты в военной сфере между Россией и Китаем приобретают новый уровень
09 ноября 2023, 03:54

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжаном Юся 8 ноября заявил, что контакты РФ и Китая в военной и военно-технической сферах переходят на новый уровень.
Путин отметил, что Россия и Китай по примеру времён холодных войн не выстраивают военные союзы. При этом страны спокойно реагируют на создание военных блоков США с другими государствами, но в то же время укрепляют собственную безопасность.

«Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру холодной войны. Наше взаимодействие с вами носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки», — цитируют «Известия» слова президента.


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#россия
#военные
#безопасность
#китай
#страны
#путин
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Трамп может пойти на выборы вместе с журналистом Карлсоном
Дональд Трамп может сделать журналиста Такера Карлсона своим вице-президентом
09 ноября 2023, 03:39

Фото: Сайт Кремля

Дональд Трамп сообщил журналистам, что может рассмотреть кандидатуру журналиста и бывшего телеведущего Fox News Такера Карлсона на пост вице-президента на предстоящих выборах в ноябре 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.
Во время программы «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона» у Трампа спросили, может ли он предложить Карлсону баллотироваться вместе с ним на пост вице-президента. Бывший глава Белого дома ответил на этот вопрос утвердительно, при этом назвав Карлсона «человеком со здравым смыслом».

Не так давно издание The New Your Times опубликовало результаты опросов общественного мнения о поддержке Трампа в «колеблющихся» штатах. Как оказалось в пяти из шести таких штатов — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании — население больше доверяет Трампу, чем Байдену в вопросах экономики, внешней политики и миграции, причем перевес экс-президента составляет от 3 до 10 процентов голосов опрошенных. Джо Байден опережает Трампа на 2% лишь в Висконсине. 

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#выборы
#сша
#журналист
#дональд трамп
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Президент Египта отказался следить за безопасностью в Газе после разгрома ХАМАС
WSJ: Египет не станет наблюдать за безопасностью в Газе после разгрома ХАМАС
09 ноября 2023, 03:19

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отказался от предложения директора ЦРУ США Уильяма Бёрнса стать наблюдателем за безопасностью на территории сектора Газа после того, как палестинское движение ХАМАС будет разгромлено, и до момента прихода к власти мирной палестинской администрации. Об этом 9 ноября сообщила газета The Wall Street Journal cо ссылкой на одного из чиновников в Каире.
Кроме того, как отмечает издание, Египет не намерен участвовать и в непосредственном уничтожении ХАМАС.

Ранее сообщалось, что израильские власти признали существование плана по переселению всех жителей сектора Газа в Египет. Документ не предусматривает передачу сектора Газа Палестине, а также не поддерживает создание нового правительства на его территории.

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#сша
#египет
#хамас
#сектор газа
#безопасность
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Украине вновь напомнили о предстоящей катастрофической зиме
Помощник госсекретаря США Пайатт: Украине придётся пережить очень сложную зиму
09 ноября 2023, 02:50

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украине предстоит пережить очень сложную зиму, заявил помощник американского госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, выступая в комитете по иностранным делам Сената США.
«Предстоящая зима обещает быть для Украины еще более трудной, нежели предыдущая», — сказал он.

Как отметил представитель Госдепа, Соединённые Штаты вместе со своими партнёрами по «Большой семёрке»  работают над тем, чтобы помочь Украине в вопросе поддержания энергобезопасности. Этот вопрос становится крайне актуальным, подчеркнул Пайатт, поскольку со времени начала военного конфликта с Москвой генерирующие мощности на Украине сократились примерно вдвое.

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко предупредил жителей о том, что предстоящая зима будет сложной для энергетической системы страны. Он призвал купить автономные генераторы на случай отключения электричества и отопления. При этом он добавил, что страна постарается не допустить этого.

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#зима
#украина
#сша
#энергетика
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В США усомнились, что Нетаньяху способен остановить разрастание конфликта в Газе
Конгрессмен Кастро: Нетаньяху может не суметь остановить разрастание конфликта
09 ноября 2023, 01:59

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Член палаты представителей конгресса США Хоакин Кастро считает, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху может оказаться не в состоянии соблюдать требования гуманитарного права при нанесении ударов по Газе.
«У меня нет веры или уверенности в том, что премьер-министр Нетаньяху может защитить израильтян, следуя требованиям гуманитарного права, или может предотвратить больший региональный конфликт, который втянет США», — цитирует РИА Новости слова конгрессмена.

По оценкам Кастро, Израиль сбросил на сектор Газа около 20 тысяч снарядов, и это повлекло за собой жертвы среди мирного населения Газы.

«Мне кажется, что премьер-министр Нетаньяху ставит в приоритет коллективное наказание над освобождением заложников», — заключил политик.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#израиль
#конфликт
#армия
#данные
#новости
#жертвы
#сектор газа
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Небензя заявил о лицемерном подходе Запада к жителям Донбасса и Газы
09 ноября 2023, 00:59

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что изобретательность западных стран в вопросе обстрелов сектора Газа сравнима с лицемерием Запада по отношению к жителям Донбасса. Об этом пишет РИА Новости.
В среду, 8 ноября, состоялось срочное заседание Совета Безопасности ООН, запрошенное Россией в связи обстрелом Донецка Киевом.

По словам Небензи, западные коллеги по Совбезу восприняли запрос российской стороны на сегодняшнее заседание как очередной повод для повторения «заезженных мантр» о том, что во всем виновата Российская Федерация.

«Сегодня, как мы услышали, оказывается, созывать заседание по поводу атак на гражданскую инфраструктуру и гибели мирных граждан – «это цинично». А не кажется ли вам, что говорить это — верх цинизма и лицемерия?», — задался вопросом постпред.

Он подчеркнул, что жители Донбасса с 2014 года живут в такой парадигме, когда жертвы агрессии Киева против своих же граждан попросту перестали существовать для Запада.

«Мы постоянно слышим одну и ту же мантру: «этого бы не произошло, если бы Россия не начала». Еще раз хочу обратить внимание на вашу куриную слепоту», — сказал Небензя.

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#россия
#заседание
#оон
#новости
#сво
#вс рф
#жертвы
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Зеленский подписал указ о выполнении условий для вступления Украины в ЕС
09 ноября 2023, 00:29

Кабмин Украины должен выполнить требования Еврокомиссии для скорейшего начала переговоров по вступлению страны в Евросоюз (ЕС). Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.
Посол ЕС на Украине Катарина Матернова ранее заявила, что Киев должен выполнить четыре условия до середины декабря, чтобы перейти к переговорам о вступлении в Евросоюз.

«Кабмину Украины необходимо обеспечить завершение выполнения рекомендаций ЕК, представленных в отчете о прогрессе Украины в рамках пакета расширения 2023», — говорится в указе Зеленского.

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#украина
#владимир зеленский
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