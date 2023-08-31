Myśl Polska: На месте Польши возникнет новое государство Укрополия

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Обозреватель Конрад Ренкас заявил, что на месте Польши может возникнуть новое государство Укрополия, а управлять там будут с использованием репрессивных методов Киева. Об этом пишет Myśl Polska.
«Польша становится двунациональной страной, что признают даже главные СМИ. Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию. А этим новообразованием придётся управлять методами, успешно опробованными режимом Зеленского, то есть с помощью террора, запрета на деятельность реальной оппозиции, арестов, ограничения гражданских и трудовых прав», — добавил Ренкас.
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