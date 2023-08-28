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Обозреватель Станислав Белень заявил, что приверженность Польши к беспрекословной поддержке Украины и ненависть к РФ привела страну к отчаянию. Об этом пишет Myśl Polska.
«Ни одна из стран Центральной и Восточной Европы не дышит такой ненавистью к Российской Федерации как Польша. В случае поляков упорная приверженность украинскому флагу приняла характер «отчаянного» отношения, и даже вопреки и наперекор властям в Киеве Польша будет готова пожертвовать своими ресурсами и национальными интересами», — уверен Белень.
Он добавил, что Варшава таким образом предает дух "добрососедства", основанный на уважение ценностей и интересов других стран. По словам журналиста, украинские власти нарушают эту "взаимность", при это польская сторона не хочет этого замечать.
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