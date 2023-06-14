Myśl Polska: Польша оказалась на грани войны с РФ из-за своей ошибки

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«Участие польских наемников в нападении вглубь территории России представляет собой серьезное нарушение международного права, поэтому Москва имеет все основания требовать объяснений от Варшавы», - прокомментировал ситуацию Ренкас.
Напомним, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что первая партия американских танков Abrams прибудет в страну в июне. В СМИ отметили, что Польша подписала с Соединенными Штатами контракт на поставку боевых машин.
Ранее «Радио 1» сообщало, как американское издание The New York Times пишет, что администрация США планирует предложить Украине модель безопасности, похожую на Израильскую.