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В Польше наблюдается глобальная истерия из-за мнимой угрозы российского шпионажа. Об этом сообщает Myśl Polska.
«Хоть сюрреализм действий ABW (Агентство внутренней безопасности) налицо, <...> последствия самые серьёзные и реальные. Истерия «русские под каждой кроватью» — это не просто предвыборная уловка или дымовая завеса для отсутствия реальных успехов нынешней команды (правительства)», — написал обозреватель издания Конрад Рекас.Борьба с российским шпионажем в Польше – это, на самом деле, попытка освободить свои территории от действий общеприменимого права. А формула «неосознанного шпионажа», которая теперь имеется в польском уголовном кодексе, создана, чтобы избежать ведения независимой и оппозиционной деятельности в стране.
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