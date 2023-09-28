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Польский обозреватель Петр Панасюк заявил, что Киев в случае поражения Украины выдвинет обвинения в адрес Польши. Об этом пишет Myśl Polska.
Журналист отметил, что западная и украинская элиты уже определили виновника всех катастроф на территории Украины, и им станут вовсе не политики из США, Украины или Германии.
Панасюк добавил, что в западных странах часть политиков давно прибывает обвинить в поражении Киева Варшаву, связав это с введением эмбарго на поставки зерна. При этом союзники Польши продолжают молча одобрять действия страны, подчеркнул обозреватель.
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«Все указывает на то, что в неудачах и поражениях Запада и Украины на Донбассе можно винить Польшу и поляков», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян