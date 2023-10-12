Президент Украины Владимир Зеленский называет ключевым союзником Киева каждого, к кому приезжает просить помощь, а в случае отказа обвиняет другие государства в сотрудничество с Российской Федерацией. Об этом пишет Myśl Polska.
«Зеленский известен тем, что способен оценить помощь других стран только тогда, когда ожидает от них дальнейшей поддержки. Он называет Польшу «ключевыми союзником», когда он находится в Варшаве, Германию — когда он находится в Берлине, Канаду — когда он находится в Оттаве», — говорится в публикации.
Автор отметил, что украинский лидер в тот момент, когда покидает помогающее ему государство, забывает об оказанной ему поддержке, при этом в случае отказа обвиняет его в работе на Москву.
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