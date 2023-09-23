Мятежники Нигера обвинили генсека ООН Гутерриша в сговоре с Францией

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Военные, захватившие власть в Нигере, обвинили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он сговорился с Францией с целью препятствовать участию представителей этой африканской страны в работе 78-й сессии Генассамблеи Организации. Об этом заявил официальный представитель переходного правительства Нигера Амаду Абдраман.
«Генеральный секретарь ООН при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию», — заявил Абдраман в эфире телеканала RTN.Представитель мятежников сообщил, что генсек ООН «удовлетворил фанатичную просьбу отозвать постоянного представителя Нигера при ООН», а также отказался принять и завизировать официальный список делегатов Нигера для участия в Генеральной Ассамблее.
Ранее новостной канал Sky News Arabia сообщал, что «Национальный совет по защите отечестве», сформировавшийся из мятежников Нигера, потребовал вывода французских войск с территории государства до 3 сентября.
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