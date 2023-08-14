Радио1
Главная / Новости / Политика/ Мятежники Нигера обвиняют свергнутого президента в госизмене

Мятежники Нигера обвиняют свергнутого президента в госизмене

14 августа 2023, 03:25

Фото: iStock/Nabil_Kamara

Мятежники в Нигере заявили, что начнут судебное преследование свергнутого президента Мохамеда Базума за госизмену и подрыв безопасности государства, сообщает телеканал Al Jazeera.
Ранее сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности. Такое решение было принято на фоне заявления стран Западной Африки о своем намерении приступить к интервенции в Нигер. Захватившие власть мятежники сообщили, что будут противостоять вторжению в государство, для чего им потребуется мобилизация дополнительных сил.

26 июля бойцы президентской гвардии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. А 10 августа лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.

Читайте также:

В Нигере распорядились привести военнослужащих в боевую готовность

Мятежники в Нигере заявили о последствиях интервенции в страну

В Нигере мятежники сформировали новое правительство
#суд
#нигер
Читайте нас в
МИД РФ: Соглашение с США о ненацеливании ракет друг на друга не считается «юридически обязывающим»
14 августа 2023, 03:45

Фото: iStock/Volodymyr Horbovyy

Россия считает юридически необязывающим соглашение с США о ненацеливании друг на друга стратегических ядерных ракет, заявил МИД РФ.
Документ, подписанный Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном в 1994 году, носит «политический характер» и «не создает для сторон «каких-либо юридических обязательств», говорится в заявлении МИДа.

При этом ядерная доктрина России требует «непрерывного» ядерного сдерживания в отношении стран и военных блоков, которые рассматривают РФ в качестве потенциального противника, обладают ядерным оружием, другим оружием массового уничтожения, либо просто «значительным боевым потенциалом», подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство. 

Изначально Россия соблюдала так называемую Московскую декларацию о ненацеливании ядерных ракет с США. Соответствующее поручение занимавший тогда пост российского президента Борис Ельцин подписал 11 марта 1994 года. Аналогичные договоренности в том же году были достигнуты с Великобританией.

В 2022 году, вскоре после начала СВО на Украине нынешний президент РФ Владимир Путин приказал перевести стратегические ядерные силы РФ в особый режим несения боевого дежурства, а спустя год приостановил действие последнего договора с США об ограничении числа ядерных ракет — СНВ-3.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если бы часть территории России оказалась отторгнута , то Москва была бы вынуждена применить ядерное оружие. Он добавил, что российские враги должны молиться на военных России, так как они не дают разгореться мировому ядерному пожару.

Читайте также:

Медведев назвал условие для применения Россией ядерного оружия

Лавров: Передача ВСУ истребителей F-16 будет рассматриваться Россией как ядерная угроза со стороны Запада

Rebelión: Ракета «Посейдон» способна уничтожить одним ударом штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси




#ядерное оружие
#ракета
#сша
#россия
Читайте нас в
«Известия»: Евросоюз поставил Украине военной помощи уже на 20 миллиардов евро
14 августа 2023, 03:02

Фото: iStock/TanyaLovus

Совокупная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд, начиная с февраля 2022 года. Об этом сообщил газете «Известия» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Он пояснил, что общая сумма «составляет около 20 млрд евро», и включает в себя «двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд евро».

Ранее сообщалось, что республиканские члены конгресса США призвали президента Джо Байдена отозвать запрос на предоставление Украине финансовой помощи в размере 24 млрд долларов.

При этом, согласно официальным данным американского оборонного ведомства и Госдепа, объем поставленной Украине помощи стал самым крупным со времен Второй мировой войны. США направили Киеву более $66,2 млрд. Отмечается, что примерно $43 млрд затрачены на военную поддержку страны.

Завкафедрой предпринимательства и экономической географии школы бизнеса в Бирмингеме Джон Брайсон предсказал экономический бум для Украины при условии финансовой помощи от США и Европейской комиссии. Для этого, считает эксперт, для этого необходим план, сопоставимый с американским планом Маршалла для Европы после Второй мировой войны.

Читайте также:

Украина стала крупнейшим получателем американской помощи

Politico: ЕС планирует создать фонд в €20 млрд для снабжения ВСУ в течение четырех лет

Daily Express: Украину ждет массовый экономический подъем на деньги США и Евросоюза

#помощь
#финансирование
#украина
#евросоюз
Читайте нас в
Telegram начал внедрять сторис для всех пользователей мессенджера
14 августа 2023, 01:57

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Telegram начал внедрять функцию бесплатной публикации сторис для всех пользователей мессенджера без исключения, а не только обладателей премиум-подписки, как было до этого. Об этом сообщил создатель Telegram Павел Дуров.
«Сегодняшнее постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram», — сообщил Дуров в своем Telegram-канале
Раньше Stories были доступны только для обладателей платной подписки — Telegram Premium. Для тг-каналов эта функция по-прежнему остаётся недоступной.

Появление сторис Дуров анонсировал еще в начале июля, отметив, что «Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы».

Читайте также:

Дуров анонсировал появление сториз в Telegram

Дуров опроверг новость об уязвимости Telegram

Россиянам рассказали, как избежать взлома Telegram

#telegram
#мессенджеры
Читайте нас в
Цукерберг заявил, что больше не верит в реальность боя с Маском
14 августа 2023, 00:14

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Сооснователь компании Meta* больше не верит в серьёзность намерений бизнесменна Илона Маска провести с ним бойцовский поединок. Об этом Цукерберг сообщил в принадлежащем Meta* сервисе микроблогов Threads.
«Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон несерьезен и пора двигаться дальше», — написал Марк Цукерберг.

Бизнесмен отметил, что Маску уже предлагали конкретную дату поединка — 26 августа, однако в ответ основатель Tesla заявил, что перед боем ему нужна операция, а потом потребовал «тренировочного раунда на заднем дворе». Цукерберга.

Ранее Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в октагоне. Тот вызвал главу Meta* после того, как в интернете распространилась информация о том, что компания намеревается запустить приложение — конкурент X (ранее Twitter), которым владеет Маск.

Бизнесмены договорились сразиться на спортивной арене в Лас-Вегасе. Мать владельца компаний Tesla и SpaceX Мэй Маск сообщала, что бой был отменен. Однако президент UFC Дэйна Уайт считает, что бой в любом случае состоится и соберет рекордную зрительскую аудиторию.

Читайте также: 

Маск сообщил, что в Италии согласовали место для боя с Цукербергом

Маск раскрыл причину возможного проигрыша в бою с Цукербергом

Мама Илона Маска рассказала, что запретила сыну драться с Марком Цукербергом

*признана в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена по всей стране

#социальные сети
Читайте нас в
Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаки Крымского моста 12 августа
13 августа 2023, 23:55

Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост 12 августа. Об этом шестой президент Украины сказал в своём очередном видеообращении к гражданам страны.
Зеленский заявил, что украинские войска ежедневно отвечают на действия ВС РФ в ходе спецоперации, и привел в пример в том числе «очень красноречивое задымление на Крымском мосту» (цитата по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что российскими средствами ПВО с разницей в несколько часов были сбиты две украинские ракеты в районе Крымского моста. Саму переправу через Керченский пролив закрывали дважды.

Читайте также:

Захарова: Атакам ВСУ на Крымский мост нет оправдания

Аксёнов: Системы ПВО сбили ещё одну ракету на подлёте к Крымскому мосту

Крымский мост снова перекрыли и скрыли дымовой завесой
#украина
#крымский мост
#владимир зеленский
Читайте нас в
Макгрегор: Вашингтон был шокирован проведением учений России и Китая у берегов США
Макгрегор: Байдена удивили ответные военные учения России и Китая у берегов Аляски
13 августа 2023, 21:56

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Вашингтон был удивлён проведением учений ВМФ России и Китая у берегов Аляски. Об этом на своём YouTube-канале рассказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Он напомнил, что Россия уже несколько раз предупреждала НАТО о том, что проведение учений военного флота в Балтийском море, в непосредственной близости к российскому берегу может иметь негативные последствия. Аналогичная ситуация возникала и у берегов Китая. США игнорировали все эти просьбы. Теперь они сами столкнулись с такой проблемой.
 
Полковник рассказал, что проведение совместных учений России и Китая у берегов Аляски вызвало удивление у американских властей.
 
Читайте также:
 
В США сообщили тревожные новости о маневре Путина у Аляски
 
В США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая
 
Востоковед Маслов: Союз России и Китая – стратегический
#россия
#китай
#сша
#вмф
#учения
Читайте нас в
Западные политики начали говорить о подготовке второго контрнаступления ВСУ в 2024 году
13 августа 2023, 21:38

Фото: iStock/undefined undefined

Западные политики думают о подготовке Киева к возможному контрнаступлению весной 2024 года. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
Политики из США и других стран Запада надеялись на то, что контрнаступление ВСУ поможет убедить Россию в выведении из Украины своих военных и заключению мирного договора. Однако теперь, когда украинская армия потеряла огромное количество военных и боевой техники, такая перспектива отпадает.

В связи с этим, на Западе начались разговоры о попытке организации второго контрнаступления, которое будет преследовать те же цели.

Читайте также:

УНИАН: Киев перекладывает ответственность за провал контрнаступления на НАТО

Bild am Sonntag: В проблемах ВСУ при контрнаступлении виновата неправильная тактика

Канчиан: Успешное наступление ВС РФ на Харьков станет большой проблемой для ВСУ
#всу
#контрнаступление
#сша
#европа
#россия
Читайте нас в
Польша собирается прикрыть Брестские ворота американскими танками и вертолетами
13 августа 2023, 19:43

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак рассчитывает на серьезные поставки в страну американской военнойц техники и вооружений. С их помощью будет укреплена оборона на восточном фланге.
По словам министра национальной обороны, на следующей неделе ожидается решение Конгресса США по польскому запросу относительно поставок партии вертолетов Apache. Как сказал Блащак, эти вертолеты вместе с американскими танками Abrams сформируют заслон, который закроет Брестские ворота и создаст там непреодолимую преграду. Также он добавил, что вооружения на восточной границе включают в себя южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50 и РСЗО HIMARS, передает «ИнтерФакс».

Брестские ворота — это термин, которым обозначают участок местности около города Брест в польско-белорусском приграничье, полоса земли шириной около 80 километров между реками Нарев и Буг.

Читайте также:

Dziennik Polityczny: польских солдат отправят сражаться за Украину

Шулейко назвал ситуацию на границе Белоруссии и Польши напряжённой

Политолог Баширов назвал провокацией и шантажом переброску польских войск к Белоруссии

#сша
#самолёты
#вертолёты
#танки
#участок
#вооружения
#польша
Читайте нас в
Гладков: Причиной взрыва в доме в Белгороде была атака БПЛА
13 августа 2023, 19:13

Фото: istockphoto/Standart

На 10-м этаже жилого дома по улице Есенина в Белгороде произошел взрыв. Поврежден фасад здания, как минимум две квартиры и два автомобиля.
Как сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, по предварительной информации причиной взрыва стала атака БПЛА. К счастью, обошлось без пострадавших. С 7-го по 13-й этаж поврежденного здания обрушилась фасадная плитка, сообщает телеграм-канал Mash. Также во многих квартирах разбиты окна, повреждены кондиционеры. ПОвреждения получили около 15-ти автомобилей, припаркованных около дома. Городские власти обещали жителям помочь с ремонтом и восстановлением пострадавшего имущества.

Днем глава региона сообщил о попытках двух террористических атак с помощью беспилотников. Российскими системами ПВО были с разницей в два часа обнаружены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской области.

Читайте также:

Взрыв прогремел на 10 этаже жилого дома в Белгороде

Силы российской ПВО сбили третий за сутки беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Минобороны: Беспилотник уничтожен силами российской ПВО над Белгородской областью

#губернатор
#беспилотник
#взрыв
#бпла
#кондиционеры
#дома
#Вячеслав Гладков
#всу
#атака
#пво
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников