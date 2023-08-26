Мятежники Нигера потребовали от послов Франции, США, Германии и Нигерии покинуть страну в течение 48 часов

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Мятежная хунта, захватившая власть в Нигере, вслед за требованием к послу Франции покинуть эту африканскую страну в течение 48 часов, выдвинула такие же условия представителям ещё трех стран — США, Германии и Нигерии. Об этом сообщает РИА Новости.
По имеющейся информации, решение о высылке посла принято сугубо по политическим соображениям. Одной из причин является действие властей Франции, которые расходятся с позицией Нигера.
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