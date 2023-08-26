Мятежники Нигера потребовали от послов Франции, США, Германии и Нигерии покинуть страну в течение 48 часов

Мятежная хунта, захватившая власть в Нигере, вслед за требованием к послу Франции покинуть эту африканскую страну в течение 48 часов, выдвинула такие же условия представителям ещё трех стран — США, Германии и Нигерии. Об этом сообщает РИА Новости.